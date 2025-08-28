Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών αναμένεται να ψηφίσει την Πέμπτη υπέρ της παράτασης της μακροχρόνιας ειρηνευτικής αποστολής του ΟΗΕ στον Λίβανο έως τα τέλη του 2026, οπότε και θα ξεκινήσει εντός ενός έτους η σταδιακή και ασφαλής αποχώρηση της δύναμης, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Η Προσωρινή Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL), η οποία ιδρύθηκε το 1978, περιπολεί τα σύνορα του νοτίου Λιβάνου με το Ισραήλ. Η εντολή της ανανεώνεται σε ετήσια βάση και η τρέχουσα εξουσιοδότηση λήγει στις 31 Αυγούστου.

Όπως μεταδίδει το Reuters, το 15μελές Συμβούλιο αναμένεται να υιοθετήσει γαλλικό σχέδιο ψηφίσματος, μετά από συμβιβασμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες σε κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση την περασμένη εβδομάδα είχαν ζητήσει η UNIFIL να παραταθεί για μία τελευταία χρονιά, σύμφωνα με διπλωμάτες που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Το σχέδιο ψηφίσματος «ζητά από την UNIFIL να τερματίσει τις επιχειρήσεις της στις 31 Δεκεμβρίου 2026 και να ξεκινήσει από εκείνη την ημερομηνία και εντός ενός έτους την τακτική και ασφαλή αποχώρηση του προσωπικού της, σε στενή συνεννόηση με την κυβέρνηση του Λιβάνου, με στόχο η κυβέρνηση του Λιβάνου να καταστεί ο μοναδικός πάροχος ασφάλειας στο νότιο Λίβανο».

Η εντολή της UNIFIL επεκτάθηκε το 2006, μετά τον πόλεμο διάρκειας ενός μήνα μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, επιτρέποντας στους ειρηνευτές να υποστηρίζουν τον λιβανικό στρατό στην προσπάθεια διατήρησης περιοχών του νότου απαλλαγμένων από οπλισμό και ένοπλο προσωπικό πέραν των κρατικών δυνάμεων.

Η αποστολή έχει προκαλέσει τριβές με τη Χεζμπολάχ, η οποία διατηρεί ουσιαστικό έλεγχο στο νότιο Λίβανο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες μεσολάβησαν για κατάπαυση του πυρός μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ τον περασμένο Νοέμβριο, ύστερα από περισσότερο από έναν χρόνο συγκρούσεων που πυροδοτήθηκαν από τον πόλεμο στη Γάζα.

Πλέον, η Ουάσιγκτον επιδιώκει να προωθήσει ένα σχέδιο αφοπλισμού της Χεζμπολάχ, το οποίο συνδέεται με σταδιακή αποχώρηση του Ισραήλ από τον νότιο Λίβανο. Παράλληλα, υποστηρίζει τη δημιουργία μιας ζώνης οικονομικής ανάπτυξης στο νότιο Λίβανο, με τη στήριξη των ΗΠΑ και χωρών του Κόλπου, με στόχο τη μείωση της εξάρτησης της Χεζμπολάχ από ιρανική χρηματοδότηση.

Πηγή: ΚΥΠΕ