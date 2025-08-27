Το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι απαιτεί την απόσυρση της έκθεσης στην οποία στηρίχθηκε ο ΟΗΕ για να κηρύξει κατάσταση λιμού στη Γάζα, σύμφωνα με αξιωματούχο του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών.

Η χώρα αυτή περιόρισε αυστηρά την ανθρωπιστική βοήθεια και μερικές φορές τη διέκοψε τελείως στη Λωρίδα της Γάζας μετά την έναρξη του πολέμου με τη Χαμάς, ο οποίος ξέσπασε έπειτα από την άνευ προηγουμένου επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου 2023.

"Το Ισραήλ απαιτεί το IPC να αποσύρει αμέσως την κατασκευασμένη έκθεσή του", δήλωσε στους δημοσιογράφους ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ, Εντεν Μπαρ Ταλ.

Κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Τύπο, ο αξιωματούχος δήλωσε ότι το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Ταξινόμησης της Επισιτιστικής Ασφάλειας (IPC) είναι "πολιτικοποιημένο" και το κατηγόρησε ότι "παραποίησε" αρκετά στοιχεία της έκθεσης που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 22 Αυγούστου.

"Τώρα, εάν το IPC δεν το κάνει (να αποσύρει την έκθεσή του σ.σ.), εμείς θα απευθυνθούμε στους δωρητές, θα τους ενημερώσουμε για τις ελλείψεις αυτές", απείλησε ο Μπαρ Ταλ απαντώντας σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου.

"Είμαστε βέβαιοι ότι θα καταλήξουν στο σωστό συμπέρασμα: να μην χρηματοδοτούν πλέον ένα ινστιτούτο έρευνας που είναι πολιτικοποιημένο, χειραγωγικό και το οποίο δρα ως ένα εργαλείο στην υπηρεσία μιας διεφθαρμένης τρομοκρατικής οργάνωσης", δήλωσε.

Έπειτα από μήνες προειδοποίησης, το IPC, που έχει την έδρα του στη Ρώμη, κήρυξε στις 22 Αυγούστου κατάσταση λιμού που πλήττει 500.000 ανθρώπους στην επαρχία της Γάζας, η οποία καλύπτει σχεδόν το ένα τρίτο του παλαιστινιακού εδάφους συμπεριλαμβανομένης της πόλης της Γάζας.

Το IPC, που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ, προέβλεψε επίσης ότι ο λιμός θα εξαπλωθεί στις επαρχίες Ντέιρ ελ Μπάλα, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, και Χαν Γιούνις, στο νότιο, έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, καλύπτοντας περίπου τα δύο τρίτα της Γάζας.

Ο λιμός στη Γάζα "θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί" χωρίς "τη συστηματική παρεμπόδιση του Ισραήλ", είχε κατηγορήσει τότε στη Γενεύη ο επικεφαλής του συντονισμού των ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ, Τομ Φλέτσερ. "Αυτός ο λιμός θα μας στοιχειώνει και πρέπει να μας στοιχειώνει όλους", είχε τονίσει.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απέρριψε τα συμπεράσματα του IPC ως "χονδροειδή ψεύδη", προσθέτοντας ότι η χώρα του "δεν έχει πολιτική λιμοκτονίας" του πληθυσμού και επικαλέστηκε τα στοιχεία για τη βοήθεια στη Γάζα, που ο ίδιος είχε επιτρέψει να εισέλθει.

Η Cogat, η υπηρεσία του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας αρμόδια για τη διαχείριση των πολιτικών υποθέσεων στα παλαιστινιακά εδάφη, κατήγγειλε επίσης την έκθεση του IPC ως "ψευδή και μεροληπτική".

Σε μήνυμα που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, η Cogat δήλωσε ότι σχεδόν 280 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια εισήλθαν στη Γάζα χθες, Τρίτη.

Οι ανθρωπιστικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στη Λωρίδα της Γάζας αμφισβητούν συχνά την εγκυρότητα τέτοιων δηλώσεων, τονίζοντας ότι οι ισραηλινές αρχές δεν τους επιτρέπουν να λειτουργούν αποτελεσματικά στο παλαιστινιακό έδαφος για να ανταποκριθούν στην ανθρωπιστική κρίση.

Ενώπιον του ΟΗΕ, η οργάνωση Save the Children περιγράφει το αργό ψυχορράγημα παιδιών που πλέον δεν κλαίνε

Τα παιδιά της Γάζας που λιμοκτονούν «έχουν φθάσει στο απροχώρητο, που είναι τα δικά σας (όρια);», διερωτήθηκε σήμερα ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ η επικεφαλής της οργάνωσης Save the Children, περιγράφοντας λεπτομερώς το αργό ψυχορράγημα των παιδιών, που δεν έχουν πλέον τη δύναμη ούτε να κλάψουν.

Προσκληθείσα να παρέμβει κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασης του Συμβουλίου για την ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση, η Ίνγκερ Άσινγκ επέμεινε στο γεγονός ότι ο λιμός που κήρυξε στη Γάζα την περασμένη εβδομάδα ο ΟΗΕ δεν είναι μονάχα ένας «τεχνικός όρος».

«Όταν δεν υπάρχουν αρκετά τρόφιμα, τα παιδιά υποφέρουν από οξύ υποσιτισμό, κατόπιν πεθαίνουν αργά και οδυνηρά. Αυτός, με απλούς όρους, είναι ο λιμός», συνέχισε η ίδια, προτού περιγράψει τα στάδια αυτής της εξασθένισης του οργανισμού σε λίγες εβδομάδες, το σώμα που «αυτοκαταστρέφεται», «τρώγοντας τους μύες και τα ζωτικά όργανα», έως την τελευταία πνοή.

«Και εντούτοις, στις κλινικές μας επικρατεί σχεδόν σιωπή. Τα παιδιά δεν έχουν πλέον τη δύναμη να μιλήσουν ούτε να κλάψουν, καθώς ψυχορραγούν. Παραμένουν ξαπλωμένα εκεί, αποσκελετωμένα, χάνοντας στην κυριολεξία τις δυνάμεις τους μπροστά στα μάτια μας, με τα μικροσκοπικά σώματά τους εξουθενωμένα από την πείνα και τις ασθένειες», αφηγήθηκε η ίδια.

«Σας το είπαμε ξεκάθαρα ότι αυτό επέκειτο», σημείωσε. «Όλος ο κόσμος σε αυτήν την αίθουσα έχει μία νομική και ηθική ευθύνη να ενεργήσει για να σταματήσει αυτήν την κτηνωδία».

«Το να μπει ένα τέλος σε αυτήν την κρίση που δημιούργησε ο άνθρωπος απαιτεί εμείς να δράσουμε σαν να επρόκειτο για τη μητέρα μας, τον πατέρα μας, το παιδί μας, την οικογένειά μας, που προσπαθούν να επιβιώσουν στη Γάζα του σήμερα», υπογράμμισε από την πλευρά της η Τζόις Μσούγια, αναπληρώτρια επικεφαλής ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ.

Η αξιωματούχος χαιρέτισε τη «μικρή αύξηση» της ανθρωπιστικής βοήθειας που μπόρεσε να εισέλθει στον παλαιστινιακό θύλακα τις τελευταίες εβδομάδες, όπως και την επανάληψη των εμπορικών παραδόσεων τροφίμων.

«Πρόκειται για σημαντικές εξελίξεις, όμως ούτε θα ανατρέψουν τον λιμό ούτε θα σταματήσουν την πορεία του», τόνισε.

Όλα τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, εκτός από τις ΗΠΑ, δηλώνουν ότι ο λιμός στη Γάζα είναι "ανθρωπογενής κρίση"

Όλα τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσαν σήμερα ότι ο λιμός στη Γάζα είναι μια "ανθρωπογενής κρίση" και προειδοποίησαν ότι η χρήση της λιμοκτονίας ως όπλο πολέμου απαγορεύεται βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Σε κοινή δήλωση, τα 14 μέλη του Συμβουλίου ζητούν την άμεση, άνευ όρων και μόνιμη εκεχειρία, την απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς και άλλες οργανώσεις, την ουσιαστική αύξηση της βοήθειας σε όλη τη Γάζα και την άμεση και άνευ όρων άρση από το Ισραήλ όλων των περιορισμών στην παράδοση της βοήθειας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP

