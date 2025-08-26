Νέα κλιμάκωση στην πολύκροτη υπόθεση της έρευνας για «διαφθορά» κατά του Μητροπολιτικού Δήμου Κωνσταντινούπολης (İBB), καθώς συνελήφθη ο Νουσρέτ Γιλμάζ, δικηγόρος του προφυλακισμένου δημάρχου Εκρέμ Ιμάμογλου και της συζύγου του, Ντιλέκ Ιμάμογλου. Ο Γιλμάζ κατηγορείται για «μεσολάβηση σε δωροδοκία».

Σύμφωνα με τα ηλεκτρονικά τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η σύλληψη του κ. Γιλμάζ πραγματοποιήθηκε στην Τραπεζούντα, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας που διεξάγει η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης. Ο δικηγόρος αναμένεται να μεταφερθεί στο Δικαστικό Μέγαρο της Κωνσταντινούπολης για τις περαιτέρω διαδικασίες.

Η έρευνα αφορά μια σειρά από σοβαρές κατηγορίες κατά του Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος παραμένει προφυλακισμένος από τις 23 Μαρτίου και έχει παυθεί από τα καθήκοντά του, αλλά και κατά άλλων προσώπων. Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν «διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης», «ένταξη σε εγκληματική οργάνωση», «εκβίαση», «δωροδοκία», «διακεκριμένη απάτη», «παράνομη απόκτηση προσωπικών δεδομένων» και «νοθεία σε διαγωνισμό».

Η σύλληψη του Νουσρέτ Γιλμάζ δεν είναι η πρώτη που αφορά τη νομική ομάδα του Ιμάμογλου. Είχε προηγηθεί, στις 19 Ιουνίου, η σύλληψη ενός ακόμη δικηγόρου του, του Μεχμέτ Πεχλιβάν. Μάλιστα, στα μέσα Ιουλίου, δικαστήριο αποφάσισε την παράταση της προφυλάκισης του κ. Πεχλιβάν. Κατά την ακρόαση για την παράταση της κράτησής του, ο κ. Πεχλιβάν είχε επιλέξει να κάνει την απολογία του μόνος του, χωρίς την παρουσία άλλων συνηγόρων, με έναν συνάδελφό του να δηλώνει στα ΜΜΕ: «Σκεφτήκαμε ότι ίσως ο δικαστής να ντραπεί βλέποντας απέναντί του έναν δικηγόρο».

Διαβάστε επίσης: Πάγωμα «προεκλογικών αποφάσεων» με μεσολάβηση Τατάρ μετά τις αντιδράσεις

Πηγή: ΚΥΠΕ