Η κυβέρνηση της Βρετανίας ανακοίνωσε σήμερα νέα μέτρα που έχουν στόχο την καλύτερη αντιμετώπιση και πρόληψη των λεγόμενων «εγκλημάτων τιμής», αφού πολλά τέτοια περιστατικά συγκλόνισαν την κοινή γνώμη τα τελευταία χρόνια.

Ο όρος «εγκλήματα τιμής» αφορά κάθε μορφής βία εις βάρος γυναικών και κοριτσιών κυρίως από μέλη της οικογένειάς τους και με στόχο την υπεράσπιση του παραδοσιακού κώδικα τιμής.

«Για πάρα πολύ καιρό αυτά τα καταστροφικά εγκλήματα, στα οποία περιλαμβάνονται φόνοι (…), ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων και οι αναγκαστικοί γάμοι, επιτρεπόταν να συμβαίνουν στη σκιά», ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών σε ανακοίνωσή του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, το φαινόμενο δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο στη Βρετανία, ωστόσο για την καλύτερη αντιμετώπισή του η κυβέρνηση θα παρουσιάσει έναν νέο νομικό ορισμό των «εγκλημάτων τιμής», προκειμένου να καταφέρει να συλλάβει περισσότερους δράστες και να μπορέσει να προστατεύσει καλύτερα τις γυναίκες και τα κορίτσια από τη βία και τον εξαναγκασμό.

Παράλληλα εκπαιδευτικοί, αστυνομικοί, κοινωνικοί λειτουργοί και υγειονομικοί θα λάβουν ειδική εκπαίδευση για να είναι σε θέση να εντοπίζουν αυτού του είδους την κακοποίηση και να προσφέρουν στήριξη στα θύματα.

Την ίδια ώρα θα πραγματοποιηθεί εκστρατεία ενημέρωσης με στόχο τα θύματα να ενθαρρυνθούν να μιλήσουν.

«Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για να διασφαλίσουμε ότι οι δράστες θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη και τα θύματα θα προστατευθούν», δήλωσε η υπουργός Εσωτερικών Ιβέτ Κούπερ.

Η οργάνωση Karma Nirvana και 22 άλλες οργανώσεις αρωγής χαιρέτισαν τα νέα μέτρα της βρετανικής κυβέρνησης.

Πολλά περιστατικά «εγκλημάτων τιμής» έχουν προκαλέσει το σοκ της βρετανικής κοινής γνώμης τα τελευταία χρόνια. Μεταξύ αυτών ήταν η γυναικοκτονία της Βρετανοπακιστανής δικηγόρου Φαουζιγιάζ Τζαβέντ, την οποία δολοφόνησε ο σύζυγός της το 2021 επειδή σκόπευε να ζητήσει διαζύγιο.

Πρόσφατα στατιστικά στοιχεία έδειξαν ότι στην Αγγλία και την Ουαλία έχουν καταγραφεί 2.755 «εγκλήματα τιμής». Τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν πέρυσι δείχνουν ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχουν αυξηθεί κατά 60% οι καταγγελίες στην αστυνομία, κάτι που ενδέχεται να οφείλεται στο γεγονός ότι περισσότερα θύματα βρίσκουν το θάρρος να μιλήσουν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ