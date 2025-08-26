Ο υποψήφιος της δεξιάς για την προεδρία της Βολιβίας Χόρχε Κιρόγα διαβεβαίωσε χθες Δευτέρα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, ότι οι συμφωνίες για τα κοιτάσματα λιθίου της χώρας που κλείστηκαν με την Κίνα και τη Ρωσία από την κυβέρνηση του απερχόμενου προέδρου της αριστεράς Λουίς Άρσε δεν θα «εγκριθούν», αν εκλεγεί.

«Οι συμβάσεις του Άρσε κι όλα όσα έκαναν δεν αναγνωρίζονται από μας (...) δεν θα εγκριθούν», είπε ο πρώην πρόεδρος (2001-2002), ο οποίος θα αναμετρηθεί με το απρόσμενο φαβορί, τον κεντροδεξιό γερουσιαστή Ροδρίγο Πας, στον δεύτερο γύρο, τον Οκτώβριο.

«Θα καταρτίσουμε συνολικό νόμο, παρόμοιο με αυτόν που έχει υιοθετηθεί για τους υδρογονάνθρακες», πρόσθεσε ο κ. Κιρόγα, που διαβεβαίωσε ότι οι επενδύσεις θα γίνονται κατά τρόπο διαφανή, «χωρίς ευνοιοκρατία ούτε αποφάσεις σε διαδρόμους».

Το λίθιο είναι μέταλλο απόλυτα απαραίτητο για την κατασκευή μπαταριών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ηλεκτρικών ή υβριδικών αυτοκινήτων και άλλων συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας.

Θεωρείται πλέον πόρος στρατηγικής σημασίας λόγω της ανάγκης να γίνει ο τομέας των αυτοκινήτων πιο οικολογικός, αν και η ανακύκλωση των αναλωθεισών μπαταριών συνεχίζει να εγείρει ερωτήματα.

Τον Νοέμβριο του 2024 η Βολιβία υπέγραψε συμφωνία με την κινεζική εταιρεία Hong Kong CBC Investment, θυγατρική του κολοσσού CATL, του ομίλου που καταλαμβάνει την πρώτη θέση στον κόσμο στην παραγωγή μπαταριών λιθίου, για την ανέγερση δυο εργοστασίων συνολικής δυναμικότητας 35.000 τόνων.

Και τον Δεκέμβριο του 2023 ο πρόεδρος Άρσε ανακοίνωνε συμφωνία με τη ρωσική κρατική εταιρεία Uranium One, που ανήκει στον ρωσικό κολοσσό της ατομικής ενέργειας Rosatom, για την κατασκευή πιλοτικής μονάδας με δυναμικότητα παραγωγής 14.000 τόνων λιθίου.

Οι δυο συμφωνίες μένει ακόμη να εγκριθούν από το κοινοβούλιο, στο οποίο όμως η πλειοψηφία μοιράζεται ανάμεσα σε υποστηρικτές του απερχόμενου προέδρου Άρσε και του προκατόχου του Έβο Μοράλες.

Η Βολιβία υπολογίζει πως διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα λιθίου στον πλανήτη, 23 εκατομμύρια τόνους. Ωστόσο δεν είναι ακόμη δυνατό να προσδιοριστεί η ποσότητα που μπορεί να εξορυχθεί.

Στην καρδιά του «τριγώνου του λιθίου» –Χιλή, Αργεντινή, Βολιβία– εκτυλίσσεται παγκόσμιος ανταγωνισμός για το συγκεκριμένο μέταλλο. Αν και οι άλλες δυο χώρες πλέον επιβάλλονται ως παράγοντες κλειδιά, η Βολιβία δεν έχει ακόμη εδραιώσει τη θέση της.

