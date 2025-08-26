Ο υποψήφιος στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βολιβία που θεωρείται φαβορί, ο κεντροδεξιός γερουσιαστής Ροδρίγο Πας, απέκλεισε χθες Δευτέρα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, την εφαρμογή πολιτικών δραστικής «προσαρμογής» για να ξεπεραστεί η βαθιά οικονομική κρίση που διέρχεται η χώρα αν εκλογή.

«Πιστεύω ότι θα υπάρξει μετάβαση. Θα υπάρξει διαδικασία σταθεροποίησης, δεν θα τη λέγαμε προσαρμογή», είπε.

Ο κ. Πας συγκέντρωσε απρόσμενα το μεγαλύτερο ποσοστό των ψήφων στις προεδρικές εκλογές της 17ης Αυγούστου (32%) και θα αναμετρηθεί τη 19η Οκτωβρίου με τον πρώην πρόεδρο της δεξιάς Χόρχε Κιρόγα (26,7%).

Η κυβέρνηση του απερχόμενου προέδρου της αριστεράς Λουίς Άρσε σχεδόν εξάντλησε τα αποθέματα συναλλάγματος του κράτους των Άνδεων για να υποστηριχτεί η πολιτική επιδοτήσεων των τιμών των καυσίμων. Ο πληθωρισμός, στο 25% σε ετήσια βάση, βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τουλάχιστον 17 χρόνων.

Για να ανακουφιστεί η οικονομία πάντως ο κ. Πας αποκλείει την καταφυγή σε διεθνείς πιστώσεις που προκρίνει ο αντίπαλός του, ο κ. Κιρόγα.

«Ο κόσμος καταλαβαίνει πως πριν απ’ όλα πρέπει να βάλουμε σε τάξη τα του οίκου μας», είπε ο γιος του πρώην προέδρου Χάιμε Πας Σαμόρα (1989-1993).

Το σχέδιό του για τη «σταθεροποίηση» προβλέπει μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος κατά 60%. Θέλει επίσης να ενισχυθεί ο αγώνας κατά της διαφθοράς και του λαθρεμπορίου καυσίμων, που θα επέτρεπε να εξοικονομηθούν, κατ’ αυτόν, περίπου 1,2 δισεκ. δολάρια.

Ο γερουσιαστής λέει επίσης πως θα «αναπροσαρμόσει» το επίπεδο της συναλλαγματικής ισοτιμίας καθώς στη μαύρη αγορά το δολάριο ανταλλάσσεται σε τιμή διπλάσια από την επίσημη και να προωθήσει φορολογικά και οικονομικά κίνητρα για τον επαναπατρισμό του συναλλάγματος στο εθνικό τραπεζικό σύστημα.

«Με στοχευμένα μέτρα είναι εφικτή η άμβλυνση της πληθωριστικής πίεσης», διαβεβαίωσε.

