Η Γερμανία δηλώνει σήμερα "συγκλονισμένη για τον θάνατο δημοσιογράφων, διασωστών και αμάχων" από ισραηλινά πλήγματα κατά νοσοκομείου στη Γάζα, τα οποία προκάλεσαν τον θάνατο είκοσι ανθρώπων.

"Η επίθεση αυτή πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο έρευνας", δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών στην πλατφόρμα Χ καλώντας το Ισραήλ να επιτρέψει αμέσως την πρόσβαση των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης και να εγγυηθεί την προστασία των δημοσιογράφων στη Γάζα".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ