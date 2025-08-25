Ο Ντόναλντ Τραμπ καταφέρθηκε αιφνιδιαστικά σήμερα κατά της Νότιας Κορέας, μιας χώρας που, σύμφωνα με τον ίδιο, βρίσκεται στο έλεος μιας «εκκαθάρισης», λίγες ώρες προτού συναντηθεί με τον πρόεδρο Λι Τζάε-μιουνγκ στον Λευκό Οίκο.

«ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ; Θα λέγαμε μία εκκαθάριση ή μια επανάσταση. Δεν μπορούμε να έχουμε συναλλαγές με μια χώρα υπό αυτές τις συνθήκες. Θα συναντηθώ με τον νέο πρόεδρο σήμερα στον Λευκό Οίκο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!!!!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο δίκτυό του Truth Social, χωρίς να διευκρινίζει σε τι ακριβώς αναφέρεται.

Ο Νοτιοκορεάτης ηγέτης αναμένεται να γίνει δεκτός σήμερα από τον Ντόναλντ Τραμπ, με τον οποίο θα έχουν κατόπιν συνομιλίες στο Οβάλ Γραφείο, όπου ο οικοδεσπότης του έχει ήδη επικρίνει δημοσίως τους προέδρους της Ουκρανίας και της Νότιας Αφρικής.

Απομένει επομένως να δούμε εάν η συνάντηση αυτή θα καταλήξει επίσης σε μια παγίδα για τον πρόεδρο Λι, που είναι αριστερός και ανήλθε στην εξουσία τον Ιούνιο έπειτα από μια μεγάλη πολιτική αναταραχή.

Διαδέχθηκε τον συντηρητικό Γιουν Σουκ Γεόλ, ο οποίος καθαιρέθηκε τον Απρίλιο αφού επιχείρησε να επιβάλει στρατιωτικό νόμο.

Είναι πιθανό το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ να αναφέρεται σε αυτήν την πολιτική κρίση και στις δικαστικές διαδικασίες που ακολούθησαν.

Ο πρώην πρόεδρος της Νότιας Κορέας, που επιχείρησε να ανατρέψει την πολιτική τάξη την 3η Δεκεμβρίου του 2024 στέλνοντας ένοπλους στρατιώτες στο κοινοβούλιο, αυτήν τη στιγμή τελεί υπό κράτηση, όπως και η σύζυγός του.

Νοτιοκορεάτες εισαγγελείς εξέδωσαν, εξάλλου, χθες ένταλμα σύλληψης σε βάρος του πρώην πρωθυπουργού Χαν Ντουκ-σο, καθώς θεωρείται ύποπτος ότι βοήθησε τον Γιουν Σουκ Γεόλ να κηρύξει τον στρατιωτικό νόμο και ότι κατόπιν είπε ψέματα ενώπιον ενός δικαστηρίου.

Ο νέος πρόεδρος της Κορέας πηγαίνει στην Ουάσινγκτον επιδιώκοντας τη σύναψη συμφωνιών στον εμπορικό τομέα και στη στρατηγική που πρέπει να υιοθετηθεί ενώπιον της Βόρειας Κορέας, ο ηγέτης της οποίας Κιμ Γιονγκ Ουν επέβλεψε το Σάββατο τις δοκιμές αντιαεροπορικών πυραύλων, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Οι συνομιλίες αναμένεται να επικεντρωθούν ευρύτερα στη στρατιωτική συμμαχία μεταξύ των ΗΠΑ και της Νότιας Κορέας, όπου βρίσκονται 28.500 Αμερικανοί στρατιώτες.

