Βουλγαρία και Γερμανία συνέστησαν κοινοπραξία για την κατασκευή πυρίτιδας και φυσιγγίων πυροβολικού 155 χιλιοστών με την κοινή επένδυση να ανέρχεται στα 1 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η πυρίτιδα και τα φυσίγγια με προορισμό χώρες του ΝΑΤΟ θα κατασκευάζονται στη Βουλγαρία στο πλαίσιο δύο συμφωνιών κοινοπραξίας με τη γερμανική Rheinmetall.

Η ανακοίνωση έγινε σε live streaming από τα ΜΚΔ του ηγέτη του κόμματος GERB, Μπόικο Μπορίσοφ, σε συνάντηση στο Ντίσελντορφ με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Rheinmetall, Άρμιν Πάπεργκερ.

Η παραγωγή θα γίνεται στο εργοστάσιο Vazovski Mashinostroiteleni Zavodi (VMZ). Ο Πάπεργκερ είπε ότι ενημερώθηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το έργο και εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση μέσω του μηχανισμού SAFE.

Οι συμφωνίες αναμένεται να είναι έτοιμες σε 3 εβδομάδες.

Πηγή: ΚΥΠΕ