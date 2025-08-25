Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν είχε σήμερα τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν κατά την οποία συνομίλησαν για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και την πρόσφατη συνάντηση κορυφής που είχε ο Πούτιν με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Οι πρόεδροι Πούτιν και Πεζεσκιάν συμφώνησαν να έχουν διμερή συνάντηση στην επερχόμενη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης (SCO) στην Κίνα, πρόσθεσε το Κρεμλίνο.

Διαβάστε ακόμη: Ο ρωσικός στρατός κατέλαβε άλλον έναν οικισμό στην Ντνιπροπετρόφσκ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ