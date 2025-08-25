Ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν τη Δευτέρα τους δημοσιογράφους του Middle East Eye Μοχάμεντ Σαλάμα και Άχμεντ Αμπού Αζίζ, σε διπλό πλήγμα στο Νοσοκομείο Νάσερ, στη Χαν Γιουνίς της νότιας Γάζας. Σύμφωνα με μαρτυρίες και βίντεο, το πρώτο χτύπημα έπληξε τον τέταρτο όροφο του νοσοκομείου, ενώ λίγο αργότερα δεύτερος πύραυλος χτύπησε επίτηδες το σημείο όπου είχαν συγκεντρωθεί δημοσιογράφοι, διασώστες και περαστικοί.

Συνολικά, 19 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στην επίθεση, ανάμεσά τους τουλάχιστον τρεις ακόμη δημοσιογράφοι: η ανεξάρτητη ρεπόρτερ Μαριάμ Ντάγκα (AP), ο Μοάζ Αμπού Τάχα (NBC) και ο φωτορεπόρτερ Χουσάμ αλ-Μάσρι (Reuters).

Ο διευθυντής του MEE, Ντέιβιντ Χερστ, κατηγόρησε το Ισραήλ ότι στοχεύει συστηματικά δημοσιογράφους για να «φιμώσει την αλήθεια της γενοκτονίας στη Γάζα». Η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ, Φραντσέσκα Αλμπανέζε, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να επιβάλει κυρώσεις και εμπάργκο όπλων στο Ισραήλ.

Από την έναρξη του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023, περισσότεροι από 200.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί, με το 80% των θυμάτων να είναι άμαχοι, σύμφωνα με ισραηλινά στρατιωτικά στοιχεία. Το Ινστιτούτο Γουάτσον του Πανεπιστημίου Μπράουν χαρακτήρισε τον πόλεμο της Γάζας «τη χειρότερη σύγκρουση στην ιστορία για τους δημοσιογράφους», με περισσότερους νεκρούς ρεπόρτερ απ’ ό,τι σε όλους τους μεγάλους πολέμους από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα.



