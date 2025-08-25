Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ιορδανία υπέγραψαν μνημόνιο συναντίληψης για μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή ύψους 500 εκατ. ευρώ, με στόχο τη στήριξη της οικονομικής σταθερότητας, της ανάπτυξης και των μεταρρυθμίσεων στη χώρα.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου της ΕΕ, το πρόγραμμα αυτό αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής και συνολικής εταιρικής σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ιορδανίας που εγκρίθηκε στις αρχές του τρέχοντος έτους, με στόχο την ενίσχυση των κοινών μας προσπαθειών για τη στήριξη της οικονομικής σταθερότητας, της ανάπτυξης, της μακροπρόθεσμης ανθεκτικότητας και των μεταρρυθμίσεων.

Το μνημόνιο συναντίληψης υπογράφηκε την Δευτέρα από τον Επίτροπο Ντομπρόβσκις εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και αποτελεί τη βάση της τέταρτης ΜΧΣ, η οποία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τον Απρίλιο του 2025. Ανοίγει τον δρόμο για την αποδέσμευση 500 εκατ. ευρώ, τα οποία θα εκταμιευθούν σε διάστημα έως δυόμισι ετών, με την επιφύλαξη της επίτευξης προόδου όσον αφορά το συμφωνηθέν πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και τα μέτρα πολιτικής που περιγράφονται στο μνημόνιο. Έτσι θα βοηθηθεί η Ιορδανία να καλύψει μέρος των εξωτερικών χρηματοδοτικών αναγκών της και να στηρίξει τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις της.

Οι συμφωνηθείσες μεταρρυθμίσεις αποσκοπούν στην ενίσχυση της οικονομίας της Ιορδανίας σε βασικούς τομείς, όπως η διαχείριση των δημόσιων οικονομικών, η διακυβέρνηση και η καταπολέμηση της διαφθοράς, η κοινωνική προστασία και οι πολιτικές για την αγορά εργασίας, η πράσινη μετάβαση και το επιχειρηματικό περιβάλλον.

Η εκταμίευση της πρώτης δόσης αναμένεται εντός ενός μηνός από την υπογραφή του μνημονίου και εξαρτάται από τη θετική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης όσον αφορά την εκπλήρωση των πολιτικών προϋποθέσεων, καθώς και από ένα θετικό ιστορικό επιδόσεων όσον αφορά το τρέχον πρόγραμμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ).

Πηγή: ΚΥΠΕ