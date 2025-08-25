Η συνολική διακίνηση εμπορευμάτων μέσω ναυτιλίας μικρών αποστάσεων (short sea shipping) στα βασικά λιμάνια της ΕΕ ανήλθε σε 1,6 δισ. τόνους το 2023, καταγράφοντας πτώση 5,4% σε σχέση με το 2022, σύμφωνα με την έκδοση «Key figures on Europe - 2025» της Eurostat.

Το λιμάνι του Ρότερνταμ στην Ολλανδία διατήρησε την πρωτιά, με 159 εκατ. τόνους (9,9% του συνόλου της ΕΕ). Ακολουθεί το λιμάνι Αμβέρσας-Μπρυζ στο Βέλγιο με 119 εκατ. τόνους, σχεδόν διπλάσια κίνηση από το τρίτο μεγαλύτερο λιμάνι, της Γκντανσκ στην Πολωνία, που διακίνησε 61 εκατ. τόνους.

Η ναυτιλία μικρών αποστάσεων αφορά διακίνηση εμπορευμάτων μεταξύ λιμανιών της ΕΕ, αλλά και με λιμάνια σε γεωγραφική Ευρώπη, στη Μεσόγειο και στη Μαύρη Θάλασσα.

Πηγή: ΚΥΠΕ