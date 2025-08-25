Την ολοκλήρωση του έργου που αφορά τη τοποθέτηση υδρευτικού αγωγού για την υδροδότηση μεγάλων αναπτύξεων δυτικά της Λεμεσού, ανακοινώνει ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λεμεσού, κάνοντας λόγο για σημαντικό έργο το οποίο βελτίωσε επίσης την οδική υποδομή της περιοχής.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, το έργο αφορά τις περιοχές Τραχώνι, Ασώματο και Τσερκέζ Τσιφλίκ. Περιλαμβάνει κατασκευαστικές εργασίες για την τοποθέτηση υδρευτικού αγωγού για την υδροδότηση μεγάλων αναπτύξεων στις περιοχές που βρίσκονται δυτικά της Λεμεσού και οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί. Το έργο περιλάμβανε την εγκατάσταση αγωγού από ελατό χυτοσίδηρο διαμέτρου 600 mm και συνολικού μήκους περίπου 8 km. Οι εργασίες ξεκίνησαν στις 04 Ιανουαρίου 2023 και ολοκληρώθηκαν στις 18 Ιουνίου 2025.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι στο πλαίσιο της σύμβασης ολοκληρώθηκαν όλες οι αναγκαίες επιδιορθώσεις ασφάλτου, περιλαμβανομένης και της ολικής ασφαλτόστρωσης του δρόμου Λεμεσού – Ασωμάτου. «Η ποιότητα των εργασιών οδήγησε σε ουσιαστική βελτίωση της οδικής υποδομής σε σχέση με την προτέρα κατάσταση, συμβάλλοντας παράλληλα στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και στην αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής» καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ