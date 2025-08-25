Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, κάλεσε τις ισλαμικές χώρες να κινηθούν για την αναστολή συμμετοχής του Ισραήλ στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, μιλώντας σε έκτακτη σύνοδο του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας (OIC) στο Ριάντ.

Σύμφωνα με το Middle East Eye, o Φιντάν κατηγόρησε το Ισραήλ για «γενοκτονική επίθεση» στη Γάζα, όπου μισό εκατομμύριο άνθρωποι βρίσκονται αντιμέτωποι με καταστροφική πείνα, ενώ ο ΟΗΕ έχει πλέον ανακηρύξει επισήμως λιμό. Υποστήριξε ότι η Χαμάς έχει αποδεχθεί την πρόταση εκεχειρίας του Κατάρ και της Αιγύπτου, αλλά η ισραηλινή κυβέρνηση «επιμένει στη διαγραφή της Παλαιστίνης».

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ ζήτησε συντονισμένες προσπάθειες για την αναγνώριση της Παλαιστίνης ως πλήρους μέλους του ΟΗΕ, και παράλληλα την εκκίνηση διαδικασίας για τον αποκλεισμό του Ισραήλ από τη Γενική Συνέλευση.

Υπενθύμισε το ιστορικό προηγούμενο της Νότιας Αφρικής το 1974, όταν το απαρτχάιντ καθεστώς αποκλείστηκε από τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, παρά το βέτο του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ανάλογη διαδικασία, τονίζουν ακτιβιστές, θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σήμερα, επικαλούμενοι και τη γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου (Ιούλιος 2024), που χαρακτήρισε την ισραηλινή κατοχή «παράνομη» και τα μέτρα στο Δυτικό Όχθη «απαρτχάιντ».

Μεγάλες οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως η Amnesty International, η Human Rights Watch και η ισραηλινή B’Tselem έχουν ήδη χαρακτηρίσει την πολιτική του Ισραήλ ως «καθεστώς απαρτχάιντ».



Διαβάστε επίσης: Ισραήλ και Συρία σε προχωρημένο στάδιο συμφωνίας ασφαλείας - Τι προβλέπει



