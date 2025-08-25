Η παραγωγή φρέσκων λαχανικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση έφτασε το 2024 στους 62,2 εκατομμύρια τόνους, σημειώνοντας αύξηση 6% σε σχέση με το 2023 (58,8 εκατ. τόνοι), σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, της Στατιστικής Υπηρεσίας της ΕΕ.

Ισπανία, Ιταλία και Γαλλία ήταν οι μεγαλύτεροι παραγωγοί λαχανικών, με συνολική παραγωγή 34,5 εκατ. τόνους (55% της συνολικής συγκομιδής στην ΕΕ). Η παραγωγή ντομάτας αυξήθηκε κατά 5% φτάνοντας τους 16,8 εκατ. τόνους, των καρότων κατά 6% (4,7 εκατ. τόνοι), ενώ η παραγωγή κρεμμυδιών κατέγραψε τη μεγαλύτερη άνοδο, κατά 11%, αγγίζοντας τους 7 εκατ. τόνους.

Η Ιταλία παρέμεινε πρώτη στην παραγωγή ντομάτας με μερίδιο 36% της συνολικής παραγωγής της ΕΕ, ακολουθούμενη από την Ισπανία (27%) και την Πορτογαλία (10%). Στα καρότα, η Γερμανία ήταν πρώτη παραγωγός χώρα (18%), με τη Γαλλία και την Πολωνία να ακολουθούν (14% και 12% αντίστοιχα). Στην παραγωγή κρεμμυδιών, πρωτοπόρες χώρες ήταν οι Κάτω Χώρες (26%), η Ισπανία (20%) και η Γερμανία (12%).

Αντίθετα, η παραγωγή φρούτων, μούρων και ξηρών καρπών (εξαιρουμένων των εσπεριδοειδών, των σταφυλιών και των φραουλών) μειώθηκε κατά 2% σε σχέση με το 2023, φτάνοντας τους 24,3 εκατ. τόνους. Κύριες παραγωγοί χώρες ήταν η Ιταλία (5,4 εκατ. τόνοι), η Ισπανία (4,3 εκατ. τόνοι) και η Πολωνία (4,1 εκατ. τόνοι), που από κοινού κάλυψαν το 57% της συνολικής παραγωγής.

Η συγκομιδή μήλων ανήλθε σε 11,6 εκατ. τόνους, 4% χαμηλότερα από το 2023, με την Πολωνία να κατέχει το 29% της παραγωγής, την Ιταλία το 21% και τη Γαλλία το 17%. Στα αχλάδια, η παραγωγή αυξήθηκε κατά 2% (1,9 εκατ. τόνοι), με κορυφαίους παραγωγούς την Ιταλία (24%), τις Κάτω Χώρες (17%) και το Βέλγιο (15%).

Στην παραγωγή ροδάκινων, κυριάρχησαν Ισπανία (37%), Ιταλία (33%) και Ελλάδα (21%), συγκεντρώνοντας το 91% της συνολικής παραγωγής της ΕΕ. Η παραγωγή ροδάκινων αυξήθηκε κατά 2% σε σχέση με το 2023.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2024, η παραγωγή φρέσκων λαχανικών στην Κύπρο ανήλθε σε 72,65 χιλιάδες τόνους, με τις ντομάτες να αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος, φτάνοντας τους 12,63 χιλιάδες τόνους. Η παραγωγή καρότων περιορίστηκε στους 2,2 χιλιάδες τόνους, ενώ τα κρεμμύδια ανήλθαν σε 4,26 χιλιάδες τόνους, κατατάσσοντας τη χώρα μεταξύ των μικρότερων παραγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η παραγωγή φρούτων, καρπών και ξηρών καρπών στην Κύπρο το 2024 έφτασε τους 18,88 χιλιάδες τόνους, με τα μήλα να αντιπροσωπεύουν 2,65 χιλιάδες τόνους. Η παραγωγή αχλαδιών ήταν περιορισμένη στους 450 τόνους, ενώ τα ροδάκινα ανήλθαν σε 1,41 χιλιάδες τόνους.

Πηγή: ΚΥΠΕ