Υπάρχει ομόνοια, ομοψυχία και κοινή επιθυμία όπως δρόμος Δένειας – Αστρομερίτη κατασκευαστεί ώστε να καταπολεμηθεί η αστυφιλία που μαστίζει όλες τις ορεινές περιοχές, δήλωσε τη Δευτέρα ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αλέξης Βαφεάδης, έπειτα από συνάντηση με εκπροσώπους του συμπλέγματος κοινοτήτων Μόρφου - Σολέας - Μαραθάσας, υπενθυμίζοντας ότι για το θέμα είχε γίνει κι άλλη συνάντηση στο παρελθόν αλλά και διαμαρτυρία των κατοίκων των χωριών Ακάκι, Περιστερώνας, Αστρομερίτης.

Ο κ. Βαφεάδης είπε ότι οι προβληματισμοί των τριών αυτών κοινοτήτων συνεχίζουν να υφίστανται, όμως «παραμένουμε όλοι ενωμένοι σε αυτή την προσπάθεια να κατασκευαστεί αυτός ο δρόμος το συντομότερο δυνατό». Επιθυμία της Κυβέρνησης, πρόσθεσε, είναι να υπάρχει ομοφωνία στον τρόπο που θα υλοποιηθεί το έργο και γι’ αυτό θα έχει ξανά ο ίδιος συνάντηση με τους τρεις κοινοτάρχες.

Είναι κοινή αντίληψη ότι χωρίς αυτόν τον αυτοκινητόδρομο, συνέχισε, η ορεινή Λευκωσία είναι καταδικασμένη σε ερήμωση. «Η αστυφιλία έχει ήδη δείξει τ’ αποτελέσματά της», ανέφερε παραπέμποντας στις απογραφές πληθυσμού το 2010 και το 2020. Πρέπει να βοηθήσουμε αυτές τις κοινότητες, σημείωσε, ώστε να οι κάτοικοι να μείνουν στον τόπο που γεννήθηκαν.

Λιμάνι Λάρνακας

Για τις εργασίες στο λιμάνι Λάρνακας, ο Υπουργός Μεταφορών είπε ότι προχωρούν σύμφωνα με τις δράσεις που ανακοίνωσαν πριν ένα χρόνο περίπου, με την εκβάθυνση στη μαρίνα, τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για την κατασκευή του ναυτικού ομίλου και την μελέτη για το μέλλον του λιμανιού και της μαρίνας. Όλες οι δράσεις προχωρούν, ανέφερε..

Η εκβάθυνση έχει δοθεί σε ανάδοχο, η εκπόνηση το αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προχωρά με την βοήθεια του Δήμου Λάρνακας και η μελέτη ανατέθηκε σε συμβούλους στην Ελλάδα για να προχωρήσει. «Κι ελπίζουμε ότι η επίσκεψη για διαβούλευση με την τοπική κοινωνία θα γίνει αρχές Σεπτεμβρίου», ανέφερε.

Δρόμος Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς

Σε ερώτηση για τον δρόμο Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς, ο κ. Βαφεάδης είπε ότι είναι μια δράση που έχει προκηρυχθεί πρόσφατα κι αναμένουν να προχωρήσει. Η πρώτη φάση του δρόμου Πόλης – Πάφου είχε τερματιστεί, θύμισε, κι αναπόφευκτα αυτή η πράξη έγινε εκ μέρους του κράτους γιατί δεν υπήρχε άλλη επιλογή, αυτό καθορίζουν οι νόμιμες διαδικασίες, ανέφερε. «Αναπόφευκτα αυτή η απόφαση δημιουργεί νομικές αντιδράσεις, τις οποίες θα πρέπει να διαχειριστούμε. Κι αυτό θα κάνουμε», πρόσθεσε.

Θα προχωρήσομε με την κατασκευή του δρόμου, αυτό είναι δεδομένο, σημείωσε.

Επιθεωρήσεις λεωφορείων

Κληθείς να σχολιάσει δημοσίευμα στην εφημερίδα "Ο Φιλελεύθερο" για τις επιθεωρήσεις λεωφορείων ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς από το Υπουργείο Παιδείας, ο Υπουργός Μεταφορών εξήγησε ότι ο έλεγχος της επαγγελματικής άδειας του οδηγού, του πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου το οχήματος, είναι θέματα που άπτονται της σύμβασης της διεύθυνσης του σχολείου και του παρόχου της υπηρεσίας.

«Ο έλεγχος των εγγράφων και κατά πόσο υπάρχουν αυτά τα έγγραφα γίνεται από τους καθηγητές. Βεβαίως, ο τεχνικός έλεγχος γίνεται από το αρμόδιο τεχνικό συνεργείο και μέσα στις απαιτήσεις της διεύθυνσης του σχολείου, είναι να υπάρχει και το ανάλογο πιστοποιητικό ότι έχει περάσει με επιτυχία τον τεχνικό έλεγχο». Αυτό εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις, είπε.

Όταν όμως, πρόσθεσε, οι καθηγητές έχουν οποιεσδήποτε αμφιβολίες τότε καλούν τον ΤΟΜ κι επισκέπτεται το χώρο, ανέφερε, και υπενθύμισε ότι πέρσι υπήρξε μια «τρανταχτή περίπτωση που δεν είχε καν το πιστοποιητικό του τεχνικού ελέγχου». Ο κ. Βαφεάδης είπε ότι θεωρεί πως μια συνεργασία είναι απαραίτητη και θα φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Οχήματα - Αερόσακοι ΤΑΚΑΤΑ

Ερωτηθείς σε σχέση με το θέμα του πιστοποιητικού καταλληλότητας των οχημάτων με αερόσακους Τακάτα, ο Υπουργός Μεταφορών είπε ότι το να επεμβαίνεις πάνω σε ένα όχημα είναι παράνομο.

Είναι παράνομο "οτιδήποτε διαφοροποιεί τα εξαρτήματα και την κατάστασή του που έτυχε έγκρισης τύπου", ανέφερε. Πρόσθεσε πως "αυτά ελέγχονται στον τεχνικό έλεγχο", ανέφερε, κι αν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, το όχημα δεν περνά τον έλεγχο αυτό".

Όταν αυτό επηρεάσει τους αερόσακους ΤΑΚΑΤΑ, συνέχισε, σημαίνει πως το όχημα αυτό θα χάσει το πιστοποιητικό καταλληλότητας και κατ’ επέκταση την άδεια κυκλοφορίας. Το όχημα, συνέχισε, για να μπορέσει να ελεγχθεί στο συνεργείο του τεχνικού ελέγχου πρέπει αυτό να είναι σύμφωνα με το πιστοποιητικό της έγκρισης τύπου. Οποιαδήποτε διαφοροποίηση το θέτει εκτός του νόμιμου πλαισίου και θα χάσει το πιστοποιητικό καταλληλότητας, ανέφερε.

