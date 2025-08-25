Η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ επιχειρεί να περιορίσει τις αρμοδιότητες των δικαστών στις υποθέσεις ασύλου και να θεσπίσει ταχεία διαδικασία εφέσεων, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει την ολοένα και πιο έντονη κρίση μετανάστευσης. Ωστόσο, επικριτές χαρακτηρίζουν τις κινήσεις αυτές «μισές λύσεις», που δεν πρόκειται να αποτρέψουν τα κυκλώματα διακινητών ούτε τις καθημερινές αφίξεις μικρών σκαφών στη Μάγχη.

Η πίεση αυξάνεται, καθώς τα ξενοδοχεία που φιλοξενούν αιτούντες άσυλο μετατρέπονται σε εστίες έντονων διαδηλώσεων και αντισυγκεντρώσεων, με τον Νάιτζελ Φάρατζ να προτείνει «μαζικές απελάσεις» και τμήμα της κοινής γνώμης να απαιτεί πιο ριζικά μέτρα. Την ίδια στιγμή, η αποτελεσματικότητα της συνοριοφυλακής αμφισβητείται, ενώ οι υψηλές αμοιβές και τα μπόνους των στελεχών της προκαλούν αντιδράσεις.

Στο τραπέζι επιστρέφει και η ιδέα για συμμετοχή του Βασιλικού Ναυτικού στις επιχειρήσεις φύλαξης, όπως είχε γίνει το 2022 με την «Επιχείρηση Isotrope», παρά τις ενστάσεις του Υπουργείου Άμυνας. Η κυβέρνηση επιμένει στη συνεργασία με τη Γαλλία και στις θεσμικές αλλαγές, ωστόσο η αυξανόμενη κοινωνική ένταση και τα απογοητευτικά στατιστικά για τις ροές μεταναστών δημιουργούν ασφυκτική πολιτική πίεση, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας στροφής στη στρατηγική του Στάρμερ.