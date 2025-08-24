Όσοι μας κατηγορούν για τη στήριξη στην Ουκρανία είναι οι ίδιοι που με τη στάση τους μας ζητούν να ξεχάσουμε το τραύμα της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο, ανέφερε ο Ελληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε ανάρτησή του στο faceboook, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην Ουκρανία και τις εξελίξεις και είπε ότι δεν μπορούμε να δεχτούμε την αλλαγή συνόρων με τη βία ως συνήθη πρακτική, υποστηρίζουμε την άμεση εκεχειρία και την παροχή ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία.

"Όσοι μας κατηγορούν για τη στήριξη στην Ουκρανία, όπως έκανε όλη η Δύση, πλην λίγων θαυμαστών του αναθεωρητισμού, είναι οι ίδιοι που με τη στάση τους μας ζητούν να ξεχάσουμε το τραύμα της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο" είπε.

Θα μας ζητούσαν, διερωτήθηκε, "να δεχθούμε ως νόμιμα τα τετελεσμένα της παράνομης τουρκικής εισβολής; Να νομιμοποιήσουμε παράνομες διεκδικήσεις και αμφισβητήσεις των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων; Το Κίεβο δεν είναι μακριά. Και πάντως, όχι αρκετά μακριά απ΄όσα συμβαίνουν στην περιφέρειά μας".

Σχετικά με τις εξελίξεις στο Ουκρανικό, είπε ότι "είναι ενθαρρυντικό ότι αυτές τις μέρες χαράσσονται τα επόμενα βήματα μιας πορείας που όλοι ευχόμαστε να οδηγήσει στην ειρήνη".

Η στάση της Ελλάδας, ανέφερε, "υπαγορεύεται από το εθνικό μας συμφέρον, τη γεωπολιτική μας θέση και τις προκλήσεις που απορρέουν από αυτήν. Κάνουμε αυτό που επιτάσσει η θέση μας στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι μεγάλες γεωπολιτικές μας επιλογές".

"Τη θέση αυτή την κερδίσαμε με κόπο. Η πατρίδα μας πλήρωσε πολύ ακριβά την ευρωπαϊκή απομόνωση τα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Δεν θα επιτρέψουμε ποτέ ξανά η Ελλάδα να βρεθεί στο περιθώριο. Στηρίξαμε την Ουκρανία από την πρώτη στιγμή. Στηρίξαμε τον αμυνόμενο απέναντι στον επιτιθέμενο σε μια απροκάλυπτη εισβολή και κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας μιας χώρας".

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι "είμαστε με την Ευρώπη. Είμαστε με τη Δύση. Είμαστε με τη διεθνή νομιμότητα. Δεν μπορούμε να δεχτούμε την αλλαγή συνόρων με τη βία ως συνήθη πρακτική. Υποστηρίζουμε την άμεση εκεχειρία και την παροχή ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία, ώστε να είναι σε θέση να υπερασπιστεί την κυριαρχία της και να αποτρέψει κάθε μελλοντική επιθετικότητα" είπε.

Ανέφερε ότι στο πλαίσιο αυτό, είναι κομβικής σημασίας η διαβεβαίωση των Ηνωμένων Πολιτειών για στήριξη και επανέλαβε ότι "είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας".