Το Άλμα θεωρεί ότι η Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη που βρίσκεται 2,5 χρόνα στην εξουσία «βαρύνεται αντικειμενικά με την τραγική διαχείριση του έργου στο Βασιλικό από τον Μάρτιο 2023 μέχρι σήμερα» και κάνει λόγο για «μηδενική πρόοδο, με ανοχή της παρούσας Κυβέρνησης, υπουργικές παρεμβάσεις για να γίνονται πληρωμές προς την ανάδοχο και σοβαρά προβλήματα ποιότητας στους πασσάλους και άλλες κατασκευές».

Σε ανακοίνωση αναφέρει ότι «φτάσαμε στο τέλος 2025 και πλέον σε εκκρεμότητα μέχρι τουλάχιστον τον Μάρτιο 2026 για το έργο και εκ του αποτελέσματος, φυσικό αέριο δεν θα υπάρχει ούτε και το 2026».

Σημειώνει επίσης ότι απαιτείται πλέον «δημόσιο, δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης με μηνιαία ορόσημα, πλήρη δημοσιοποίηση των τεχνικών ευρημάτων για ασφάλεια και ποιότητα, καθώς και της έκθεσης του εξειδικευμένου συμβούλου και άμεσος ανοικτός διαγωνισμός για την ολοκλήρωση του έργου».

