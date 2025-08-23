Σε εξέλιξη βρίσκονται διαδικασίες ώστε τουρκικές εταιρείες να αναλάβουν το έργο της ανακαίνισης και επέκτασης του αεροδρομίου του Χαλεπίου, σύμφωνα με δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών, Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της ανάθεσης του αντίστοιχου έργου για το αεροδρόμιο της Δαμασκού σε τουρκικές εταιρείες.

Σύμφωνα με το πρακτορείο «Αναντολού», ο Τούρκος Υπουργός Μεταφορών, Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου, μιλώντας σε δημοσιογράφους στην πόλη Ίγντιρ, αναφέρθηκε στα σχέδια της Τουρκίας για έργα υποδομής στη Συρία, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον τουρκικών επιχειρηματικών ομίλων.

«Ο διαγωνισμός για την ανακαίνιση και επέκταση του αεροδρομίου της Δαμασκού ανατέθηκε σε τουρκικές εταιρείες. Μια παρόμοια διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και για το Χαλέπι», δήλωσε ο κ. Ουράλογλου, προσθέτοντας πως «η Συρία έχει ανάγκη από τα πάντα».

Παράλληλα, ο Τούρκος αξιωματούχος έδωσε πληροφορίες για σχεδιαζόμενα σιδηροδρομικά έργα, τονίζοντας πως η Άγκυρα επιθυμεί κατά προτεραιότητα την αποκατάσταση της σιδηροδρομικής γραμμής που συνδέει το Άντεπ με το Χαλέπι, η οποία έχει καταστραφεί ολοσχερώς. Σύμφωνα με τον ίδιο, για την ανακατασκευή απαιτείται χρηματοδότηση ύψους 120 εκατομμυρίων δολαρίων και βρίσκονται σε εξέλιξη κοινές προσπάθειες με τη συριακή πλευρά για την εξασφάλισή της από διεθνείς οργανισμούς.

Σε ό,τι αφορά τις οδικές μεταφορές, ανέφερε ότι έχει γίνει συμφωνία ώστε τα φορτηγά να μπορούν να διέρχονται τα σύνορα χωρίς την υποχρέωση μεταφόρτωσης των εμπορευμάτων. Όπως διευκρίνισε, για την καλύτερη οργάνωση των μεταφορών, προγραμματίζεται για το φθινόπωρο τριμερής συνάντηση σε επίπεδο υπουργών μεταξύ Τουρκίας, Συρίας και Ιορδανίας.

Ο κ. Ουράλογλου αναφέρθηκε εκτενώς και στη στρατηγική σημασία του «Διαδρόμου του Ζανγκεζούρ (σ.σ. Syunik/Σιουνίκ στα αρμένικα)», χαρακτηρίζοντάς τον «όχι απλώς ένα έργο μεταφορών, αλλά ένα στρατηγικό βήμα». Υποστήριξε ότι ο διάδρομος αυτός θα αποτελέσει τη συντομότερη οδό σύνδεσης με τον τουρκικό κόσμο και την Άπω Ανατολή. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς που παρουσίασε, η Τουρκία προσδοκά από τη λειτουργία του διαδρόμου κέρδη ύψους 147,6 δισεκατομμυρίων τουρκικών λιρών σε βάθος 30ετίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ