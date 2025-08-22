Ο Καναδάς θα καταργήσει πολλούς ανταποδοτικούς δασμούς που έχει επιβάλει σε εισαγόμενα αμερικανικά προϊόντα και θα εντείνει τις επαφές του με τις ΗΠΑ προκειμένου να σφυρηλατήσει μια νέα σχέση με την Ουάσινγκτον σε ό,τι αφορά το εμπόριο και την ασφάλεια, ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στην Οτάβα αφού προηγουμένως είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο Κάρνεϊ είπε ότι από την 1η Σεπτεμβρίου θα καταργηθούν οι δασμοί σε όλα τα προϊόντα που καλύπτονται από τη συμφωνία ελευθέρου εμπορίου ΗΠΑ-Καναδά-Μεξικού (USMCA). Με τον τρόπο αυτόν ο Καναδάς ανταποκρίνεται στις εξαιρέσεις που χορήγησε στις αρχές του μήνα η Ουάσινγκτον στα καναδικά προϊόντα.

Οι δασμοί στα αυτοκίνητα, τον χάλυβα και το αλουμίνιο, θα παραμείνουν.

Ο Κάρνεϊ σημείωσε ότι πρόσφατα οι ΗΠΑ ξεκαθάρισαν ότι δεν θα επιβάλουν δασμούς σε καναδικά προϊόντα που καλύπτονται από την USMCA, κάτι που χαρακτήρισε θετική εξέλιξη.

«Ο Καναδάς και οι ΗΠΑ έχουν πλέον επαναφέρει το ελεύθερο εμπόριο για τα περισσότερα αγαθά μας», πρόσθεσε, επαναλαμβάνοντας ότι, συγκριτικά με τους άλλους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, στις καναδικές εξαγωγές επιβάλλονται συνολικά χαμηλότεροι δασμοί.

Νωρίτερα, ο Λευκός Οίκος χαιρέτισε την απόφαση του Καναδά να καταργήσει τους ανταποδοτικούς δασμούς ως χειρονομία καλής θέλησης με στόχο την επανέναρξη των τελματωμένων εμπορικών συνομιλιών. «Χαιρετίζουμε αυτήν την ενέργεια του Καναδά, που είχε ήδη καθυστερήσει πολύ. Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε τις συνομιλίες με τον Καναδά» για θέματα που αφορούν το εμπόριο και την εθνική ασφάλεια, πρόσθεσε.

