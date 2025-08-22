Το FBI πραγματοποιεί έρευνα στην κατοικία του Τζον Μπόλτον, πρώην συμβούλου του Ντόναλντ Τραμπ και νυν σφοδρού επικριτή του, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες.

Οι πράκτορες του FBI ξεκίνησαν την έρευνα στις 07.00 τοπική ώρα στην κατοικία του Μπόλτον στο Μέριλαντ κατόπιν εντολής του διευθυντή της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ερευνας Κας Πατέλ.

«ΚΑΝΕΙΣ δεν βρίσκεται υπεράνω του νόμου...πράκτορες του @FBI επί το έργον», έγραψε ο Πατέλ στο Χ λίγη ώρα μετά την έναρξη της έρευνας χωρίς να κατονομάσει τον Μπόλτον.

Ο Τζον Μπόλτον υπηρέτησε ως πρεσβευτής των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Εθνη και ως σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου κατά την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ.

Εκτοτε έχει μετατραπεί σε σφοδρό επικριτή του αμερικανού προέδρου και δηλώνει ότι ο Τραμπ είναι ανίκανος για το αξίωμα.

Κατά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα κατηγορώντας τον Τζον Μπόλτον ότι αποκάλυψε «ευαίσθητες πληροφορίες» από την περίοδο κατά την οποία υπηρετούσε τον Λευκό Οίκο, από το 2018 έως το 2019.

Ο αμερικανός πρόεδρος αφαίρεσε από τον Μπόλτον την προστασία της Μυστικής Υπηρεσίας που του είχε χορηγηθεί αφού το υπουργείο Δικαιοσύνης επιβεβαίωσε ότι δεχόταν απειλές κατά της ζωής του από το Ιράν και τον αποκάλεσε «βλάκα». Του στέρησε επίσης κάθε πρόσβαση σε δεδομένα εθνικής ασφάλειας και πληροφοριών.

Ο Τζον Μπόλτον είχε καταγγείλει ότι υπήρξε στόχος σχεδίου δολοφονίας που εκπονήθηκε από το Ιράν την περίοδο 2021-2022 και τον Ιανουάριο είχε δηλώσει ότι «η απειλή παραμένει». Η Τεχεράνη ήθελε κατ' αυτόν να εκδικηθεί τον θάνατο του στρατηγού Κάσεμ Σολεϊμάνι, στις 3 Ιανουαρίου 2020, από πλήγμα drone στο Ιράκ σε επίθεση που έγινε κατά διαταγή του Τραμπ.

Από την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο, ο Τζον Μπόλτον είχε αρχίσει να παίρνει θέση κατά της πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ. Πρόσφατα, είχε επικρίνει την συνάντηση κορυφής με τον Πούτιν στη Αλάσκα.

Μόλις λίγη ώρα πριν από την έφοδο του FBI, ο Μπόλτον είχε γράψει στο Χ σχολιάζοντας το θέμα των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στην Ρωσία και την Ουκρανία: «Η Ρωσία δεν έχει αλλάξει τον στόχο της: να σύρει την Ουκρανία σε μία νέα Ρωσική Αυτοκρατορία. Στο μεταξύ, οι συναντήσεις θα συνεχισθούν διότι ο Τραμπ θέλει ένα Νόμπελ Ειρήνης, αλλά δεν βλέπω αυτές τις συνομιλίες να προοδεύουν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters

