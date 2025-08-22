Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέλαβε τρία χωριά στην περιφέρεια Ντονέτσκ, στην ανατολική Ουκρανία, εντείνοντας τη στρατιωτική πίεση που ασκεί επί του εδάφους, την ώρα που οι διπλωματικές προσπάθειες επιταχύνονται τις τελευταίες εβδομάδες προκειμένου να εξευρεθεί μια λύση στη σύγκρουση.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε μέσω της εφαρμογής Telegram ότι κατέλαβε τα χωριά Κατερινίφκα, Βολοντιμιρίφκα και Ρούσιν Γιαρ στην περιφέρεια αυτή την οποία έχει προσαρτήσει η Μόσχα.

Ο ρωσικός στρατός έχει αυξήσει τα εδαφικά κέρδη του τους τελευταίους μήνες απέναντι στις ουκρανικές δυνάμεις που αριθμούν λιγότερους άνδρες και είναι λιγότερο καλά εξοπλισμένες.

Η προώθηση αυτή σημειώνεται ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που φιλοδοξεί να θέσει τέλος το ταχύτερο δυνατό στην επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία στην Ουκρανία το 2022, ανακοίνωσε ότι ετοιμάζει συνάντηση ανάμεσα στον Ρώσο ηγέτη Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ουκρανό Βολοντίμιρ Ζελένσκι, όμως η συμμετοχή των εμπολέμων μοιάζει ακόμη μακράν του να έχει επιτευχθεί.

Ο Ουκρανός ηγέτης κατηγόρησε χθες, Πέμπτη, τον Ρώσο ομόλογό του ότι επιδιώκει να "αποφύγει" τη συνάντηση αυτή και ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε ότι θα ξέρει περισσότερα για τις πιθανότητες ειρήνευσης "μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες".

Ο ρωσικός στρατός κατέχει αυτή την ώρα περίπου το 20% της ουκρανικής επικράτειας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

