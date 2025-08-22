Στις 23 Αυγούστου 2025 θα λάβει χώρα ένα σπάνιο αστρονομικό φαινόμενο γνωστό ως Μαύρο Φεγγάρι, δηλαδή η τρίτη νέα σελήνη σε μια εποχή που περιλαμβάνει τέσσερις συνολικά, προσφέροντας έναν ουρανό βυθισμένο στο σκοτάδι και ιδανικό για τους παρατηρητές της νύχτας.

Αν και η νέα σελήνη δεν είναι ορατή, η απουσία της σεληνιακής λάμψης αποκαλύπτει με εντυπωσιακή καθαρότητα τον Γαλαξία, τους πλανήτες και τα πιο φωτεινά άστρα, χαρίζοντας μια μοναδική εμπειρία σε όσους στρέψουν το βλέμμα τους προς τον ουρανό.

Το Μαύρο Φεγγάρι του Αυγούστου δεν έχει το οπτικό ενδιαφέρον μιας έκλειψης ωστόσο η σημασία του βρίσκεται στις ιδανικές συνθήκες που δημιουργεί ώστε να απολαύσουμε έναν ουρανό απαλλαγμένο από σεληνιακό φως.

Tη νύχτα της 23ης Αυγούστου ο ουρανός θα είναι σκοτεινός χωρίς τη λάμψη της σελήνης. Όσοι κοιτάξουν τον ουρανό εκείνη την νύχτα θα δουν καθαρά τα αστέρια και τους πλανήτες, με τη Γαλαξιακή Ζώνη να ξεχωρίζει έντονα ενώ οι λεπτομέρειες που συνήθως κρύβονται από το φως του φεγγαριού θα γίνουν ορατές ακόμη και με γυμνό μάτι.



Πηγή: Unboxholics.gr