Η Μπουντεσλίγκα στρέφεται σε νέους τρόπους μετάδοσης για να προσεγγίσει το νεανικό κοινό, καθώς οι παραδοσιακοί τηλεοπτικοί σταθμοί στη Βρετανία δείχνουν μικρό ενδιαφέρον για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του γερμανικού πρωταθλήματος.

Έτσι, η έναρξη της νέας σεζόν με την Μπάγερν Μονάχου του Χάρι Κέιν θα μεταδοθεί ζωντανά στο YouTube, στο κανάλι That's Football του γνωστού YouTuber και οπαδού της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Mark Goldbridge, με 1,4 εκατ. συνδρομητές. Ο Goldbridge, διάσημος για τα συναισθηματικά και συχνά προκλητικά σχόλιά του, θα δείξει δωρεάν 20 ματς της Παρασκευής, κάτι που δείχνει τη δυσκολία της Μπουντεσλίγκα να βρει αγοραστή στη βρετανική αγορά.

Τα δικαιώματα των μεγάλων Σαββατιάτικων αγώνων παραμένουν στο Sky Sports, ενώ η λίγκα επεκτείνει την προβολή της και μέσω BBC online και του καναλιού The Overlap του Γκάρι Νέβιλ στο YouTube.

Ο CEO της Bundesliga International, Peer Naubert, μίλησε για μια «προοδευτική στρατηγική» που συνδυάζει παραδοσιακά ΜΜΕ με νέες πλατφόρμες και δημιουργούς περιεχομένου, ώστε να φέρει το ποδόσφαιρο πιο κοντά σε διαφορετικά κοινά.

Ο Goldbridge δηλώνει ότι δεν ανταγωνίζεται τα παραδοσιακά μέσα, αλλά δημιουργεί μια κοινότητα που μαθαίνει και ζει το ποδόσφαιρο με διαφορετικό τρόπο. Με πάνω από 2 εκατ. συνδρομητές στο The United Stand, βλέπει το μέλλον στην ποικιλία επιλογών για το πώς ο κόσμος παρακολουθεί το ποδόσφαιρο.