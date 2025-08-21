Το thong bikini (τάνγκα) επανέρχεται δυναμικά στη μόδα, αποτελώντας πλέον μια παγκόσμια τάση που ξεπερνά τα όρια των παραλιών και εμφανίζεται σε δημόσιες πισίνες, λουτρικές εγκαταστάσεις και χώρους αναψυχής. Αυτό που κάποτε θεωρούνταν αποκλειστικά «τολμηρή» επιλογή για διασημότητες και συμμετέχοντες σε ριάλιτι όπως το Love Island, σήμερα διατίθεται μαζικά από αλυσίδες ένδυσης όπως η H&M, η Zara και η Calzedonia, ενώ δεκάδες σχέδια εμφανίζονται σε ηλεκτρονικά καταστήματα.

Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ του Guardian, η διάδοση του συγκεκριμένου στυλ συνδέεται με τη γενικότερη κουλτούρα της αυτοέκφρασης και της αποδοχής του σώματος. Νεότερες γενιές, ιδίως η Gen Z, αδιαφορούν ολοένα και περισσότερο για τους παραδοσιακούς όρους «κολακευτικό» ή «πρέπον» και δοκιμάζουν αποκαλυπτικότερα στυλ που δίνουν έμφαση στην άνεση και την προσωπική επιλογή. Παράλληλα, η άνοδος του fitness και η προβολή των γλουτών ως «σύγχρονου ιδανικού» στην κουλτούρα της γυμναστικής και των social media έχουν συμβάλει στην εξάπλωση της τάσης.

Δεν λείπουν βέβαια και οι κριτικές φωνές. Ορισμένοι θεωρούν ότι το thong bikini συνδέεται με την «εκπόρνευση» της μόδας και με επιρροές από τη βιομηχανία του θεάματος, ενώ σε πολλές χώρες έχουν υπάρξει απαγορεύσεις ή περιορισμοί στη χρήση του σε δημόσιους χώρους. Παρ’ όλα αυτά, η αποδοχή μεγαλώνει, καθώς πλέον παράγεται σε όλα τα μεγέθη και απευθύνεται σε γυναίκες με διαφορετικούς σωματότυπους, ενισχύοντας το μήνυμα ότι «όλα τα σώματα έχουν θέση στην παραλία».

Η ιστορία του στυλ δείχνει πως το thong bikini δεν είναι μια καινούρια εφεύρεση, αλλά ένας κύκλος που επανέρχεται στη μόδα. Από την εφεύρεσή του τη δεκαετία του 1970, μέχρι τις περιόδους απαγόρευσης και επανεμφάνισης, λειτουργεί ως καθρέφτης κοινωνικών αλλαγών γύρω από τη σεμνότητα, τη σεξουαλικότητα και την ελευθερία του σώματος. Σήμερα, η διάδοσή του δεν αντικατοπτρίζει απλώς μια στυλιστική επιλογή, αλλά φανερώνει μια εποχή όπου τα όρια ανάμεσα στην ιδιωτική και τη δημόσια έκθεση του σώματος μεταβάλλονται, δίνοντας στη μόδα έναν ρόλο που ξεπερνά το αισθητικό και αγγίζει το κοινωνικό και πολιτισμικό.