Η κυβέρνηση της Ουγκάντας ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέληξε σε συμφωνία με την Ουάσινγκτον για να υποδέχεται «πολίτες τρίτων χωρών στους οποίους δεν θα μπορούσε να χορηγηθεί άσυλο στις ΗΠΑ» οι οποίοι όμως δεν επιθυμούν να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους, επεσήμανε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, επιδιώκει να απελάσει εκατομμύρια μετανάστες που έχουν εισέλθει παράτυπα στις ΗΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό η κυβέρνησή του έχει συνάψει αμφιλεγόμενες συμφωνίες βάσει των οποίων απέλασε μετανάστες σε χώρες όπως το Νότιο Σουδάν, το Σαλβαδόρ ή το Εσουατίνι.

«Στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας της Ουγκάντας με τις ΗΠΑ συνήφθη συμφωνία συνεργασίας για την εξέταση αιτημάτων παροχής προστασίας», δήλωσε ο μόνιμος γραμματέας του υπουργείου Εξωτερικών της Ουγκάντας, ο Βίνσεντ Μπαγκίρε,

Σύμφωνα με τον ίδιο, «οι δύο πλευρές εργάζονται πάνω στις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της συμφωνίας».

«Η συμφωνία αυτή αφορά πολίτες τρίτων χωρών στους οποίους δεν θα μπορούσε να χορηγηθεί άσυλο στις ΗΠΑ, αλλά οι οποίοι διστάζουν ή ίσως να έχουν ανησυχίες σχετικά με την επιστροφή τους στη χώρα καταγωγής τους», εξήγησε ο Μπαγκίρε.

«Πρόκειται για μια προσωρινή συμφωνία με όρους όπως ότι δεν θα γίνονται δεκτά πρόσωπα με ποινικό μητρώο ή ασυνόδευτοι ανήλικοι» υπογράμμισε.

Η χώρα αυτή της ανατολικής Αφρικής, η οποία ήδη υποδέχεται 1,7 εκατ. πρόσφυγες σύμφωνα με τον ΟΗΕ, «προτιμά επίσης να μεταφέρονται στην Ουγκάντα άτομα που κατάγονται από αφρικανικές χώρες», συνέχισε ο Μπαγκίρε.

Νωρίτερα τον Αύγουστο η Ρουάντα ανακοίνωσε ότι θα δεχθεί έως 250 μετανάστες που απελάθηκαν από τις ΗΠΑ, στο πλαίσιο συμφωνίας που υπέγραψε με την Ουάσινγκτον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP- Reuters

