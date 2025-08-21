Η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Τουρκιγέ με έντονο πανηγυρικό τόνο υποστηρίζει ότι η Άγκυρα εμφανίζεται να κάνει «διπλή κίνηση ματ» προς Λιβύη και Αίγυπτο, την ώρα που –κατά την εφημερίδα– η Αθήνα «έχασε το χαρτί της Συρίας». Το ρεπορτάζ αποτυπώνει τη φιλοδοξία της Τουρκίας να επιβληθεί ως κεντρικός παίκτης στην Ανατολική Μεσόγειο, παρουσιάζοντας την ελληνική διπλωματία σε θέση αδυναμίας.

Διπλή διπλωματική κίνηση Άγκυρας

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, που επικαλείται η εφημερίδα, η Τουρκία κινείται ταυτόχρονα σε δύο μέτωπα:

Με τη Λιβύη: Επικαιροποιείται η συμφωνία θαλάσσιας δικαιοδοσίας του 2019, η οποία συνοδεύεται από στρατιωτική συνεργασία. Η πρόσφατη κοινή άσκηση στο λιμάνι της Τρίπολης με το τουρκικό πλοίο TCG Kınalıada και το λιβυκό Shafaq παρουσιάστηκε ως σαφές μήνυμα προς την Ελλάδα.





Με την Αίγυπτο: Η Άγκυρα υπέβαλε νέα πρόταση για οριοθέτηση ΑΟΖ, η οποία –όπως αναφέρεται– είναι «τριπλάσια από την Κύπρο» σε έκταση και οικονομικά πιο συμφέρουσα από εκείνη που είχε υπογράψει το Κάιρο με την Αθήνα το 2020.



Αντιδράσεις και διεθνείς κινήσεις

Η Ελλάδα κατέθεσε πρόσφατα επτασέλιδη ένσταση στον ΟΗΕ χαρακτηρίζοντας «παράνομη» τη συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης, όμως σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Τρίπολη ετοιμάζει νέα χαρτογραφική απάντηση υπέρ της Άγκυρας.

Το ναυάγιο του «συριακού χαρτιού»

Η εφημερίδα ισχυρίζεται ότι το ελληνικό διπλωματικό σχέδιο με τη Συρία απέτυχε. Ο Σύρος ΥΠΕΞ Εσάντ Χασάν Σαϊμπανί φέρεται να απέρριψε πρόταση τριμερούς σχήματος (Αθήνα – Δαμασκός – Λευκωσία) λέγοντας πως η Δαμασκός «δεν θα συμμετάσχει σε μπλοκ κατά της Τουρκίας».

Το χαρτί της Αιγύπτου και ο ενεργειακός διάδρομος

Η πρόταση της Άγκυρας στο Κάιρο παρουσιάζεται ως καθοριστική:

δίνει μεγαλύτερη θαλάσσια ζώνη,

περιορίζει την εξάρτηση της Αιγύπτου από Ελλάδα και Ισραήλ,τοποθετεί το Κάιρο στο κέντρο του ενεργειακού διαδρόμου Ευρώπης–Μεσογείου μέσω Σουέζ και Τουρκίας.



Το ρεπορτάζ υπογραμμίζει ότι με αυτόν τον τρόπο η Αίγυπτος μπορεί να γίνει «καρδιά του ενεργειακού χάρτη», αξιοποιώντας τα κοιτάσματα φυσικού αερίου της περιοχής.



Διαβάστε επίσης: Τουρκία-Αίγυπτος: Σε τροχιά αμυντικής συνεργασίας με φόντο τα μαχητικά Kaan