Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντομίρ Ζελένσκι αποκάλυψε επίσης ότι η Ουκρανία δοκίμασε έναν νέο πύραυλο μεγάλου βεληνεκούς, τον «Flamingo», τον οποίο χαρακτήρισε ως τον πιο επιτυχημένο της χώρας, εκτιμώντας ότι η μαζική παραγωγή του θα ξεκινήσει στις αρχές του επόμενου έτους.





❗ Zelensky: Ukraine has successfully tested the “Flamingo” missile and is launching its mass production



At a meeting with journalists on August 20, the President of Ukraine called the Flamingo the most successful Ukrainian development. By the end of the year or in early 2026,… pic.twitter.com/lg92VJ4lhn — NEXTA (@nexta_tv) August 21, 2025



Ο πύραυλος «flamingo» είναι το νέο όπλο της ουκρανίας, ένας πύραυλος κρουζ μεγάλου βεληνεκούς που ανακοινώθηκε στις 18 αυγούστου 2025 και ήδη κάνει αίσθηση. με εμβέλεια περίπου 3.000 χιλιομέτρων, μπορεί να πλήξει στόχους βαθιά στη ρωσία, ακόμα και πέρα από τα ουράλια όρη. φέρει εκρηκτική κεφαλή 1.150 κιλών, που τον καθιστά έναν από τους πιο ισχυρούς πυραύλους κρουζ στον κόσμο.



O «flamingo» κινείται με ταχύτητα έως 950 χιλιόμετρα την ώρα και πετά σε υψόμετρο μέχρι 5.000 μέτρα. χρησιμοποιεί δορυφορική πλοήγηση ανθεκτική σε ηλεκτρονικό πόλεμο και αδρανειακό σύστημα καθοδήγησης. ζυγίζει γύρω στα 6.000 κιλά, έχει άνοιγμα πτερύγων 6 μέτρα και εκτοξεύεται από χερσαίες πλατφόρμες με χρόνο προετοιμασίας 20-40 λεπτά.κατασκευάζεται από την ουκρανική fire point σε συνεργασία με την emirati-british milanion group, με βάση τον πύραυλο fp-5 που παρουσιάστηκε στην έκθεση idex-2025 στο άμπου ντάμπι.

H παραγωγή του έχει ξεκινήσει μαζικά, με δυνατότητα πάνω από 50 πυραύλους το μήνα, και το κόστος του είναι πολύ χαμηλότερο από τον αμερικανικό tomahawk.

Ο πύραυλος έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σε επιθέσεις κατά ρωσικών στόχων, όπως εργοστάσια όπλων και διυλιστήρια, με επιτυχία, σύμφωνα με πηγές. σε σύγκριση με τον tomahawk, έχει διπλάσια εμβέλεια και μεγαλύτερη κεφαλή, ενώ ξεπερνά και τον ουκρανικό πύραυλο neptune σε απόσταση και ισχύ.παρά την ισχύ του, ο πύραυλος«flamingo» μπορεί να είναι ευάλωτος σε ρωσικά αντιαεροπορικά συστήματα λόγω του μεγέθους και της υποηχητικής του ταχύτητας. ωστόσο, η ουκρανία φαίνεται να τον χρησιμοποιεί με τακτικές που μειώνουν αυτόν τον κίνδυνο, όπως χαμηλό υψόμετρο πτήσης και δελεαστικά.