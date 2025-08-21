Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι θα ήθελε μια «ισχυρή αντίδραση» από τις ΗΠΑ, εάν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν είναι διατεθειμένος να καθίσει στο τραπέζι για μια διμερή συνάντηση μαζί του.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Κίεβο, ο κ. Ζελένσκι πρόσθεσε ότι παραμένει ασαφές ποιες παραχωρήσεις σε σχέση με εδάφη είναι διατεθειμένη να κάνει η Ρωσία, ενώ χαρακτήρισε «προκλητική» την πρόταση της Βουδαπέστης ως τοποθεσίας για μελλοντικές συνομιλίες των δύο χωρών.



Ο Ζελένσκι άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας πολυαναμενόμενης συνάντησης με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, αναφέροντας ότι αυτή θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί σε Ελβετία, Αυστρία ή Τουρκία.

Εξέφρασε παράλληλα την εκτίμηση ότι η Ρωσία θα χρειαστεί «τουλάχιστον τέσσερα χρόνια» για να καταφέρει να καταλάβει πλήρως το Ντονμπάς, επισημαίνοντας την αντοχή των ουκρανικών δυνάμεων και την αποτυχία της Μόσχας να επιτύχει γρήγορα τους στόχους της.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έστειλε επίσης σαφές μήνυμα προς το Πεκίνο, τονίζοντας ότι η Κίνα δεν μπορεί να αποτελέσει εγγυήτρια δύναμη ασφαλείας για την Ουκρανία, δεδομένων των στενών δεσμών της με τη Ρωσία.



Παράλληλα, αποκάλυψε ότι έχει ζητήσει από τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να παρέμβει στον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Ορμπάν, προκειμένου να σταματήσει να μπλοκάρει την ευρωπαϊκή πορεία του Κιέβου.

Ο ίδιος κατήγγειλε ότι ρωσική επίθεση σε αμερικανική πολιτική επιχείρηση στην περιοχή Ζακαρπάτια της Ουκρανίας τραυμάτισε 15 ανθρώπους, υπογραμμίζοντας ότι «μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανένα σήμα από τη Μόσχα ότι προτίθεται πραγματικά να εμπλακεί σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις και να βάλει τέλος σε αυτόν τον πόλεμο».

«Απαιτείται πίεση. Ισχυρές κυρώσεις, ισχυροί δασμοί», είπε χαρακτηριστικά.