Η Νέα Ζηλανδία αντιμετωπίζει τις πιο δύσκολες προκλήσεις των τελευταίων ετών για την εθνική ασφάλειά της, καθώς έχουν αυξηθεί οι απειλές ξένης ανάμιξης και κατασκοπείας, ιδιαίτερα από την Κίνα, σύμφωνα με έκθεση των υπηρεσιών πληροφοριών που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Στην έκθεση της Υπηρεσίας Πληροφοριών Ασφαλείας (SIS) της Νέας Ζηλανδίας αναφέρεται πως υπάρχει σχεδόν σίγουρα κατασκοπευτική δραστηριότητα που δεν έχει εντοπισθεί και βλάπτει τα συμφέροντα της χώρας και πως ξένα κράτη συνεχίζουν να στοχοθετούν κρίσιμης σημασίας οργανισμούς, υποδομή και τεχνολογία για να κλέψουν ευαίσθητου χαρακτήρα πληροφορίες.

«Μερικά κράτη, περιλαμβανομένων της Κίνας, της Ρωσίας και του Ιράν, είναι πρόθυμα να αναλάβουν μυστική δράση ή δράση εξαπάτησης για να επηρεάσουν συζητήσεις και αποφάσεις ή για να κερδίσουν πρόσβαση σε τεχνολογία και πληροφορίες που μπορούν να τα βοηθήσουν να επιτύχουν αυτούς τους στόχους ... Η Νέα Ζηλανδία στοχοθετείται από μερικές απ' αυτές τις δραστηριότητες», αναφέρεται στην έκθεση.

Η Κίνα είναι ένας ιδιαίτερα «αποφασισμένος και ισχυρός» παράγοντας στην περιοχή και έχει δείξει τόσο την προθυμία του όσο και την ικανότητά του να αναλαμβάνει δραστηριότητες συγκέντρωσης πληροφοριών που στοχοθετούν τα εθνικά συμφέροντα της Νέας Ζηλανδίας, προσθέτει.

Εκπρόσωπος της Πρεσβείας της Κίνας στο Ουέλινγκτον υποστήριξε σε ηλεκτρονικό μήνυμά του ότι το περιεχόμενο της έκθεσης είναι πλήρως «αναπόδεικτο και αβάσιμο, γεμάτο ιδεολογικές προκαταλήψεις και ψυχροπολεμική νοοτροπία» και κατηγόρησε τις νεοζηλανδικές υπηρεσίες πληροφοριών ότι «δηλητηριάζουν τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών».

«Οι κατηγορίες μοιάζουν πολύ οικείες επειδή επαναλαμβάνουν συκοφαντίες και δυσφήμηση κατασκευασμένες αλλού, ανασκευασμένες για το νεοζηλανδικό κοινό», δήλωσε εκπρόσωπος της πρεσβείας.

«Θεωρούμε και είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε να θεωρούμε τη Νέα Ζηλανδία φίλη και εταίρο. Όμως η υγιής και σταθερή ανάπτυξη των διμερών σχέσεων εξαρτάται από τις κοινές προσπάθειες των δύο μερών», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος, επισημαίνοντας πως, όταν αντιμετωπίζει «αβάσιμες επιθέσεις», η Κίνα θα λαμβάνει, εφόσον είναι απαραίτητο, «αυστηρά μέτρα για την προστασία των θεμιτών συμφερόντων μας».

Η έκθεση με τίτλο «Το Περιβάλλον των Απειλών για την Ασφάλεια της Νέας Ζηλανδίας» δίνεται κάθε χρόνο στη δημοσιότητα στο πλαίσιο μιας στροφής της κυβέρνησης προς την καλύτερη ενημέρωση των Νεοζηλανδών για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η χώρα.

Η χώρα, η οποία έχει ενταχθεί στη συμμαχία υπηρεσιών πληροφοριών και ασφαλείας των «Πέντε Ματιών» (Five Eyes), έχει οξύνει τη ρητορική της σχετικά με την αυξανόμενη επιρροή της Κίνας στην περιοχή και την άνοδο των γεωπολιτικών εντάσεων και σήμερα δήλωσε ότι θα δαπανήσει 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια Νέας Ζηλανδίας (1,6 δισεκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ) για να ενισχύσει την αμυντική δύναμή της.

Ο νεοζηλανδός Γενικός Διευθυντής Ασφαλείας Άντριου Χάμπτον δήλωσε πως οι απειλές πρέπει να αντιμετωπισθούν πολύ πιο σοβαρά απ' ό,τι αντιμετωπίζονται τώρα.

«Το περιβάλλον μας των απειλών επιδεινώνεται και αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο στην ασφάλειά μας», σύμφωνα με δήλωσή του που δημοσιοποιήθηκε μαζί με την έκθεση.

Στην έκθεση επισημαίνεται επίσης η αυξανόμενη απειλή του βίαιου εξτρεμισμού και αναφέρεται πως το πιο πιθανό σενάριο επίθεσης παραμένει αυτό ενός «μοναχικού λύκου» που έχει ριζοσπαστικοποιηθεί μέσω του Ίντερνετ.

Διαβάστε επίσης: Ουγγαρία: Έτοιμη να φιλοξενήσει ειρηνευτικές συνομιλίες Ρωσίας–Ουκρανίας

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP

