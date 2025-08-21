Η κινεζική εταιρεία παιχνιδιών Pop Mart, δημιουργός της ιδιαίτερα δημοφιλούς σειράς φιγούρων Labubu, ανακοίνωσε αύξηση κερδών σχεδόν 400% το πρώτο εξάμηνο του 2025, με τις πωλήσεις να τριπλασιάζονται στα 13,9 δισ. γουάν και τα καθαρά κέρδη να φτάνουν τα 4,6 δισ. γουάν.

Η μετοχή της εταιρείας έχει εκτιναχθεί κατά 230% από την αρχή της χρονιάς, καθιστώντας την Pop Mart πιο πολύτιμη από τους κολοσσούς Mattel, Sanrio και Hasbro μαζί. Περίπου το 40% των πωλήσεων προέρχεται από αγορές εκτός Κίνας, ενώ η εταιρεία σχεδιάζει δυναμική επέκταση σε Μέση Ανατολή, Κεντρική Ευρώπη και Λατινική Αμερική.

Οι φιγούρες Labubu, που έχουν αγαπηθεί από διασημότητες όπως ο David Beckham, η Rihanna και η Paris Hilton, έχουν εξελιχθεί σε συλλεκτικά αντικείμενα, με σπάνιες εκδόσεις να πωλούνται σε δημοπρασίες για υπέρογκα ποσά.





Ο διευθύνων σύμβουλος Wang Ning, που πλέον ανήκει στους 10 πλουσιότερους ανθρώπους της Κίνας, εκτιμά ότι τα έσοδα της Pop Mart θα φτάσουν φέτος τα 30 δισ. γουάν, ενώ δρομολογείται και ταχεία ανάπτυξη καταστημάτων στις ΗΠΑ και άλλες αγορές.



