Μεταξύ περιθωριοποίησης και χρησιμοθηρίας, η Άγκυρα κατηγορείται από την αντιπολίτευση για διπλωματικό παραγκωνισμό, περιοριζόμενη στον ρόλο του απλού εκτελεστή αποφάσεων άλλων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε συνάντηση με τους ηγέτες της Ευρώπης στον Λευκό Οίκο για να αναζητηθεί λύση στον πόλεμο της Ουκρανίας, αφήνοντας την Τουρκία εκτός πρόσκλησης παρά το ρόλο της όλα αυτά τα χρόνια. Η απουσία αυτή προκάλεσε οξύτατες αντιδράσεις στην τουρκική αντιπολίτευση, που βλέπει να επαναλαμβάνεται το μοτίβο μιας χώρας-στρατιώτη χωρίς πολιτική φωνή.

Ο πρώην πρέσβης Ναμίκ Ταν και υπεύθυνος εξωτερικής πολιτικής του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης CHP διερωτήθηκε:

«Πού βρίσκεται η Τουρκία στην πιο σημαντική συνάντηση σχετικά με την Ουκρανία;

Η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας έχει αγιοποιηθεί με «πολύ επιτυχημένες» διακηρύξεις, αλλά όχι μόνο δεν λαμβάνεται καν υπόψη, αλλά και αποκλείεται. Ακριβώς όπως στην περίπτωση της Συρίας...».

Από την πλευρά του, ο καθηγητής Ιλχάν Ουζγκέλ, σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του αρχηγού του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, τόνισε με έμφαση:

"Ο Τραμπ πραγματοποίησε συνάντηση με Ευρωπαίους ηγέτες στο Λευκό Οίκο για να βρουν λύση στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Τα μάτια μας έψαχναν τον πρόεδρο της Τουρκίας.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, που δεν είναι μέλος της ΕΕ, ήταν εκεί.

Η Φινλανδία, που πρόσφατα εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ, ήταν εκεί.

Η Ιταλία, που δεν έχει καμία σχέση με τη Μαύρη Θάλασσα, ήταν εκεί.

Η Ουκρανία, η Γερμανία, η Γαλλία, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ ήταν εκεί.

Η Τουρκία, με τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στη Μαύρη Θάλασσα και τον έλεγχο των Στενών, απουσίαζε για άλλη μια φορά από το τραπέζι!

Η κυβέρνηση του AKP δεν καταφέρνει να μετατρέψει τη γεωγραφική μας θέση ή την ιδιότητα μέλους του ΝΑΤΟ σε διπλωματική αξία.

Όταν γίνεται λόγος για τη νέα αρχιτεκτονική ασφάλειας της Ευρώπης, όσοι θυμούνται την Τουρκία και τη δύναμη του στρατού μας συζητούν για την Ουκρανία σε τραπέζια όπου η Τουρκία δεν είναι παρούσα.

Λαμβάνουν αποφάσεις σε αυτά τα τραπέζια και, όταν έρθει η ώρα, θα στραφούν προς την Τουρκία και θα την αντιμετωπίσουν ως τον χωροφύλακα της Ευρώπης"».

Η τουρκική διπλωματία μοιάζει να έχει εγκλωβιστεί σε μια οξύμωρη συνθήκη: περιθωριοποιείται -σύμφωνα με την τουρκική αντιπολίτευση- από τα φόρα όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις, ενώ καλείται να επιστρατεύσει τη στρατιωτική της ισχύ για να διασφαλίσει την τάξη στην ευρωπαϊκή περιφέρεια. Έτσι, η Άγκυρα δεν λογίζεται ως εταίρος διαμόρφωσης, αλλά ως εργαλείο εκτέλεσης – ένας ρόλος που γεννά δυσφορία..

«Βιώνουμε τις συνέπειες της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης Ερντογάν, η οποία δίνει προτεραιότητα σε προσωπικούς υπολογισμούς εξουσίας, με αποτέλεσμα να περιθωριοποιούμαστε και να καθιστάμεθα αναποτελεσματικοί στη διεθνή σκηνή».

Διαβάστε επίσης: Τουρκία: «Πρόωρα» τα σχέδια για ευρωπαϊκή ειρηνευτική δύναμη στην Ουκρανία