Η Τουρκία προτρέπει σε προσοχή έναντι των «πρόωρων» σχεδίων για την αποστολή ευρωπαϊκής ειρηνευτικής δύναμης στην Ουκρανία στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, όπως αποκάλυψαν πηγές στη φιλο-κυβερνητική εφημερίδα Turkiye Today.

Τούρκοι αξιωματούχοι δηλώνουν ότι εάν τεθεί στην ημερήσια διάταξη ένα σχέδιο συμμετοχής ευρωπαϊκών δυνάμεων σε ειρηνευτική δύναμη για την Ουκρανία, μια τέτοια αποστολή θα πρέπει να περιλαμβάνει χώρες που παρέμειναν ουδέτερες κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

«Εάν επιτευχθεί εκεχειρία στο μέλλον και συσταθεί ειρηνευτική αποστολή, αυτή θα πρέπει να αποτελείται κυρίως από ουδέτερες χώρες. Πιστεύουμε ότι είναι πρόωρο να γίνουν τέτοιες εκτιμήσεις. Θα αξιολογηθεί όταν έρθει η ώρα», δήλωσε πηγή του υπουργείου Άμυνας στο Turkiye Today.

Πηγές σημείωσαν ότι το σχέδιο φαίνεται «μη ρεαλιστικό» δεδομένης της δυναμικής του πολέμου και των προτεινόμενων συμμετεχόντων στην ειρηνευτική αποστολή.

Ενώ η φινλανδική εφημερίδα Iltalehti ανέφερε τη Δευτέρα ότι, στο πλαίσιο μιας «Συμμαχίας των Προθύμων», οι χώρες θα αναπτύξουν δυνάμεις, εάν επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός, πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας εξέφρασαν επιφυλάξεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα και τη σκοπιμότητα μιας τέτοιας αποστολής.

Πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας εκφράζουν επιφυλάξεις

Η συμμετοχή της Ευρώπης σε μια τέτοια «ειρηνευτική αποστολή» ενδέχεται να μην είναι δυνατή, δεδομένου ότι η Ρωσία θεωρεί την Ευρώπη ως μέρος της σύγκρουσης, γεγονός που θα μπορούσε να περιπλέξει οποιαδήποτε ειρηνευτική προσπάθεια υπό την ηγεσία της Ευρώπης, σύμφωνα με εμπειρογνώμονες που είναι εξοικειωμένοι με το θέμα.

Σύμφωνα με την Iltalehti, οι ευρωπαϊκές χώρες είναι έτοιμες να αποστείλουν 50.000 στρατιώτες στην Ουκρανία σε περίπτωση που επιτευχθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, επικαλούμενες πηγές εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας.

Η προτεινόμενη δύναμη θα λειτουργούσε υπό την ηγεσία της «Συμμαχίας των Προθύμων» με επικεφαλής το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει καταρτιστεί επιχειρησιακό σχέδιο για την αποστολή, η οποία θα τελεί υπό τη διοίκηση δυτικού στρατηγού ως μέρος των εγγυήσεων ασφάλειας για το Κίεβο.

Η δύναμη θα υποστηρίζεται από συμμαχικές αεροπορικές και ναυτικές μονάδες για να εξασφαλιστεί η προστασία του ουκρανικού εναέριου χώρου.

Η παρουσία 50.000 δυτικών στρατιωτικών θα λειτουργούσε ως αποτρεπτικός παράγοντας, εμποδίζοντας αποτελεσματικά τη Ρωσία να συνεχίσει την εισβολή της, σύμφωνα με τη φινλανδική εφημερίδα.

Η θέση της Τουρκίας σχετικά με τις ειρηνευτικές αποστολές

Πηγές του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας είχαν απαντήσει προηγουμένως σε ερωτήσεις σχετικά με την πιθανή αποστολή στρατευμάτων τον Μάρτιο, όταν εμφανίστηκαν οι πρώτες αναφορές για μια πιθανή ειρηνευτική αποστολή που περιλαμβάνει τουρκικά στρατεύματα.

«Η στάση μας παραμένει αμετάβλητη: μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της ισότιμης και δίκαιης εκπροσώπησης και των δύο μερών. Η Τουρκία θα συνεχίσει να υποστηρίζει όλες τις εποικοδομητικές προσπάθειες για την αποκατάσταση της ειρήνης στην περιοχή, τη διατήρηση της Μαύρης Θάλασσας ως θάλασσας ειρήνης και τη συμβολή στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας», είχαν δηλώσει οι πηγές τον Μάρτιο.