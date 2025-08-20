Το Ισραήλ μπορεί και θα λογοδοτήσει για τα εγκλήματα που έχει διαπράξει, δήλωσε την Τρίτη ο πρόεδρος της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, Νουμάν Κουρτουλμούς.

«Γιατί διέπραξαν μέχρι σήμερα τόσο μεγάλες σφαγές; Κάθε σφαγή που πραγματοποίησαν έμεινε ατιμώρητη. Κάθε δολοφονία που διέπραξαν έμεινε ατιμώρητη. Επειδή υπήρχε ένα Ισραήλ που θεωρούνταν ανέγγιχτο», ανέφερε κατά την παρουσίαση του έργου Τριλογίας Darüsselam για την Ιερουσαλήμ και της 26-επεισοδιακής Βιογραφίας της Ιερουσαλήμ, στην αίθουσα συνεδρίων του Γραφείου Θρησκευτικών Υποθέσεων.

Ο Κουρτουλμούς τόνισε ότι με την πρόσφατη απόφαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και τις επακόλουθες ενέργειες διεθνών δικαστηρίων, το Ισραήλ –που μέχρι πρότινος θεωρούνταν ανέγγιχτο– πλέον μπορεί να λογοδοτήσει και «θα λογοδοτήσει».

«Οι υπεύθυνοι θα δικαστούν»



Ο Τούρκος αξιωματούχος υπογράμμισε ότι στο άμεσο μέλλον όσοι ευθύνονται για τη «γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας» θα προσαχθούν στη δικαιοσύνη, ένας προς έναν, θα λογοδοτήσουν για τα εγκλήματά τους και θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες.

Παράλληλα, σημείωσε πως «όταν η παγκόσμια συνείδηση κινητοποιείται συλλογικά, τίποτα δεν μπορεί να τη σταματήσει», υποστηρίζοντας ότι «η παλίρροια έχει γυρίσει» εις βάρος του Ισραήλ.

«Μην ξεγελιέστε από τις υψηλόφωνες δηλώσεις περί “εξαφάνισης της Γάζας από τον χάρτη και κατοχής της κατά βούληση”. Μην ξεγελιέστε από τα λεγόμενα ένδοξα κράτη με τους μεγαλύτερους στρατούς στον κόσμο που τους στηρίζουν. Ακόμη και σε αυτές τις χώρες, η συνείδηση των λαών τους είναι με τον παλαιστινιακό λαό· η συνείδηση και οι πένες των διανοουμένων τους βρίσκονται επίσης στο πλευρό της Παλαιστίνης», είπε χαρακτηριστικά.

«Αγώνας για όλη την ανθρωπότητα»



Ο πρόεδρος της τουρκικής εθνοσυνέλευσης τόνισε ότι διανύουμε μια περίοδο κατά την οποία πρέπει να δοθεί ένας μεγάλος αγώνας, ο οποίος «δεν ανήκει μόνο σε ένα έθνος ή μόνο στους μουσουλμάνους, αλλά είναι κοινός αγώνας όλης της ανθρωπότητας».

Συμπλήρωσε ότι, αν και το επίκεντρο της μάχης βρίσκεται στην Παλαιστίνη, «το πραγματικό της περιεχόμενο είναι η ανθρωπότητα που αναζητά δικαιοσύνη».