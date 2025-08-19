Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τρίτη ότι ελπίζει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν να προχωρήσει προς τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αναγνώρισε όμως ότι είναι πιθανό ο Ρώσος ηγέτης να μην επιθυμεί συμφωνία.

«Δεν νομίζω ότι θα είναι πρόβλημα, για να είμαι ειλικρινής. Πιστεύω ότι ο Πούτιν έχει κουραστεί. Πιστεύω ότι όλοι έχουν κουραστεί, αλλά ποτέ δεν ξέρεις», ανέφερε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στην εκπομπή Fox & Friends του δικτύου Fox News.

«Θα μάθουμε για τον πρόεδρο Πούτιν μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες... Είναι πιθανό να μην θέλει να κάνει συμφωνία», πρόσθεσε, προειδοποιώντας ωστόσο ότι ο Ρώσος ηγέτης θα βρεθεί σε μια «δύσκολη κατάσταση» αν δεν κινηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση.

Ο Τραμπ ανέφερε ακόμη ότι η Ουκρανία «δεν θα έπρεπε να είχε ζητήσει ένταξη στο ΝΑΤΟ».

Απαντώντας σε ερώτηση αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν στρατεύματα στην Ουκρανία στο πλαίσιο πιθανής εγγύησης ασφαλείας προς το Κίεβο, ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν κατηγορηματικός:

«Σας διαβεβαιώνω», δήλωσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ερωτηθείς για τις συνομιλίες που είχε χθες στον Λευκό Οίκο με τους Ευρωπαίους ηγέτες, ανέφερε ότι επρόκειτο για «καλούς ανθρώπους» που «θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος».

Όπως τόνισε, για τις ευρωπαϊκές χώρες η σύγκρουση βρίσκεται πιο κοντά, καθώς «εμάς μας χωρίζει ένας ωκεανός».

«Είναι διαφορετικό ζήτημα γι’ αυτούς. Όταν πρόκειται για την ασφάλεια, είναι πρόθυμοι να βάλουν ανθρώπους στο έδαφος», υπογράμμισε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε ότι οι ΗΠΑ είναι διατεθειμένες να βοηθήσουν σε πτυχές της ασφάλειας, όπως με αεροπορική υποστήριξη, αλλά ξεκαθάρισε ότι η ένταξη στο ΝΑΤΟ δεν μπορεί να είναι η βασική εγγύηση ασφάλειας για την Ουκρανία.

Με πληροφορίες από Σκάι