Νέα τροπή πήρε η υπόθεση του τραγικού θανάτου του Μάθιου Πέρι, του αγαπημένου ηθοποιού της σειράς Friends, καθώς η 42χρονη Τζασβίν Σάνγκα, γνωστή ως «Ketamine Queen», αναμένεται να αποδεχθεί την ενοχή της για τη διακίνηση της παράνομης ναρκωτικής ουσίας (κεταμίνη) που οδήγησε στον θάνατό του.

Η Σάνγκα, που έχει διπλή υπηκοότητα ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου, κατηγορείται ότι προμήθευε τον ηθοποιό με θανατηφόρες δόσεις μέσω του προσωπικού του βοηθού, ενώ πλέον αποτελεί το πέμπτο πρόσωπο που παραδέχεται εμπλοκή στην υπόθεση.

Η Σάνγκα είναι αντιμέτωπη με βαρύτατες ποινές για κάθε μία από τις εννέα κατηγορίες για τις οποίες διώκεται. Μετά την αποδοχή της ενοχής της οι εισαγγελείς που χειρίζονται την υπόθεση αναμένεται να αποσύρουν ορισμένες από τις βασικές κατηγορίες στην επερχόμενη δίκη.

Να σημειωθεί ότι μόλις πριν από λίγες ημέρες ο Δρ. Σαλβαδόρ Πλασένσια, ο γιατρός που ήταν ο βασικός στόχος της εκτεταμένης έρευνας για τον θάνατο του ηθοποιού Μάθιου Πέρι από υπερβολική δόση, ομολόγησε την ενοχή του για την χορήγηση κεταμίνης, παρά το γεγονός ότι γνώριζε για τη μάχη του με τον εθισμό.

