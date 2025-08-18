Σημαντικές δηλώσεις έγιναν στον Λευκό Οίκο κατά τη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Τραμπ, ξεκινώντας τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι, έκανε λόγο για «ουσιαστική πρόοδο» στις προσπάθειες ειρήνευσης. «Είχαμε πολλές καλές συζητήσεις. Νομίζω ότι σημειώνεται μεγάλη πρόοδος με πολλούς τρόπους», τόνισε, υπενθυμίζοντας ότι πριν λίγες ημέρες είχε συναντηθεί και με τον Ρώσο πρόεδρο στη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα.Υπόσχεση για εγγυήσεις ασφαλείας.



Ο Τραμπ τόνισε ότι θα υπάρξουν «κάποιου είδους εγγυήσεις ασφαλείας» για την Ουκρανία, χωρίς όμως να αποσαφηνίσει το εύρος τους. «Θα υπάρξει μεγάλη βοήθεια στο ζήτημα της ασφάλειας. Θα είναι καλή, θα βοηθήσουμε. Είμαστε έτοιμοι να εμπλακούμε», δήλωσε χαρακτηριστικά από το Οβάλ Γραφείο.

.@POTUS: "We're going to work with Ukraine, we're going to work with everybody, and we're going to make sure that if there's peace, that peace is going to stay long-term... We're not talking about a 2-year peace and then we end up in this mess again." pic.twitter.com/9X4I8I78do — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 18, 2025

.@POTUS: "It's an honor to have the President of Ukraine (@ZelenskyyUa) with us... I think progress is being made... We had a good meeting, as you know, just a short while ago with the President of Russia — and I think there's a possibility that something could come out of it." pic.twitter.com/iWWXCXsRbe — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 18, 2025

Δεν κλείνει η πόρτα στη στήριξη



Ερωτηθείς αν η σημερινή σύνοδος κορυφής σημαίνει «συμφωνία ή όχι», ο Τραμπ απάντησε: «Δεν μπορώ να το πω αυτό. Δεν είναι το τέλος του δρόμου. Άνθρωποι σκοτώνονται και θέλουμε να το σταματήσουμε. Πιστεύω ότι τώρα έχουμε μια καλή ευκαιρία». Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι και ο Βλαντίμιρ Πούτιν «θέλει να τερματιστεί ο πόλεμος».

Ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Δημοσιογράφος τον ρώτησε αν θα δεσμευθεί να στείλει αμερικανικά στρατεύματα για «προστασία τύπου ΝΑΤΟ», προκειμένου να οδηγηθεί ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συμφωνία.

«Έχουμε ανθρώπους που περιμένουν σε άλλη αίθουσα αυτή τη στιγμή. Είναι όλοι εδώ από την Ευρώπη – οι σημαντικότεροι ηγέτες της Ευρώπης – και θέλουν να προσφέρουν προστασία. Το αισθάνονται πολύ έντονα και θα τους βοηθήσουμε σε αυτό.

Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να ολοκληρωθεί η συμφωνία», δήλωσε ο Τραμπ.



Ευχαριστίες Ζελένσκι και το γράμμα της Μελάνια Τραμπ



Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Τραμπ για την πρόσκληση και τις προσπάθειές του να δοθεί τέλος στον πόλεμο, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη σύζυγο του Αμερικανού προέδρου. «Ευχαριστώ πολύ και την πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπέγραψε μια επιστολή προς τον Πούτιν για τα απαχθέντα παιδιά μας», ανέφερε.

«Έτοιμοι για τριμερή με τον Πούτιν»

Ο Ουκρανός πρόεδρος, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, υπογράμμισε ότι η χώρα του δέχεται καθημερινές επιθέσεις και ότι ακόμη και παιδιά χάνουν τη ζωή τους. «Χρειαζόμαστε τη στήριξη των Αμερικανών και των Ευρωπαίων εταίρων μας. Είμαστε έτοιμοι για μια τριμερή συνάντηση με τον Πούτιν», είπε, εκφράζοντας την ετοιμότητα του Κιέβου για διαπραγματεύσεις.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η χώρα του χρειάζεται «τα πάντα», όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο ποιες εγγυήσεις ασφαλείας απαιτούνται για να επιτευχθεί μια συμφωνία.

Εξήγησε ότι η Ουκρανία χρειάζεται πρώτα έναν ισχυρό στρατό, ο οποίος περιλαμβάνει όπλα, ανθρώπινο δυναμικό, εκπαίδευση και πληροφορίες.

Πρόσθεσε ότι όλα αυτά θα εξαρτηθούν από τις «μεγάλες χώρες», όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλοι σύμμαχοι.



Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε πως ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζει να προκαλεί τεράστια δεινά και επανέλαβε τον αβάσιμο ισχυρισμό ότι ο προκάτοχός του, Τζο Μπάιντεν, φέρει ευθύνη για τη ρωσική εισβολή.

«Αυτός δεν είναι δικός μου πόλεμος, είναι ο πόλεμος του Τζο Μπάιντεν. Εκείνος είχε πολλά να κάνει με το ότι συνέβη. Θέλουμε να τελειώσει, και για όλους. Ο ουκρανικός λαός έχει υποφέρει απίστευτα», είπε.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι αρχικά πίστευε πως «θα ήταν εύκολο να τερματιστεί», αλλά τελικά αποδείχθηκε «πολύ δύσκολο».

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν θα επιβάλει «σοβαρές συνέπειες» στη Ρωσία, όπως είχε προαναγγείλει την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ δήλωσε:

«Αν δείτε τις έξι συμφωνίες που έκανα φέτος, όλες έγιναν ενώ υπήρχε πόλεμος – δεν έκανα καμία κατάπαυση πυρός».

Μεταξύ άλλων ο Τραμπ είπε πως θα μιλήσει και θα ενημερώσει τον Πούτιν για το ενδεχόμενο Τριμερούς Συνάντησης.