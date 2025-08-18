Μια κινεζική εταιρεία τεχνολογίας ετοιμάζεται να παρουσιάσει αυτό που θα μπορούσε να αποτελέσει το πρώτο «ρομπότ κύησης» στον κόσμο. Η καινοτόμος ιδέα της Kaiwa Technology, με έδρα την πόλη Γκουανγκζού, αφορά έναν ανθρωποειδή εξοπλισμένο με τεχνητή μήτρα στην κοιλιακή του χώρα, ικανό να φέρει εις πέρας ολόκληρη τη διαδικασία της κύησης και να «γεννήσει» ένα μωρό, σύμφωνα με κινεζικά μέσα ενημέρωσης.

Η παρουσίαση του σχεδίου έγινε στο Παγκόσμιο Συνέδριο Ρομποτικής 2025 στο Πεκίνο από τον Ζανγκ Τσιφένγκ, ιδρυτή της εταιρείας και συνεργάτη του Πανεπιστημίου Τεχνολογίας της Νανγιάνγκ. Ο Τσιφένγκ υποστήριξε ότι δεν πρόκειται απλώς για έναν εξελιγμένο θερμοκοιτίδα, αλλά για έναν ρομποτικό «ανθρώπινο ξενιστή» με τεχνητό αμνιακό υγρό και παροχή θρεπτικών συστατικών μέσω σωλήνα, μιμούμενο τη φυσική κύηση.

Η εταιρεία στοχεύει να έχει έτοιμο το πρώτο πρωτότυπο έως το 2026, με τιμή κάτω από 100.000 γουάν (περίπου 13.900 δολάρια). Ήδη, όπως δήλωσε ο Τσιφένγκ, έχουν γίνει σχετικές διαβουλεύσεις με τις αρχές της επαρχίας Γκουανγκντόνγκ για τα νομικά και ηθικά ζητήματα που ανακύπτουν, ενώ αντίστοιχες προτάσεις έχουν κατατεθεί σε επίπεδο πολιτικής και νομοθεσίας.

Ηθικά διλήμματα και αβέβαιες προοπτικές



Η ανακοίνωση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και δημόσια συζήτηση στην Κίνα, με ορισμένους να βλέπουν μια πιθανή λύση για ζευγάρια που δεν μπορούν να αποκτήσουν παιδιά, ενώ άλλοι εκφράζουν ανησυχίες για τις ηθικές και νομικές συνέπειες.

Παράλληλα, οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι μέχρι σήμερα η τεχνολογία της τεχνητής μήτρας έχει περιοριστεί κυρίως σε εργαστηριακές συνθήκες και πειράματα σε ζώα. Το 2017, ερευνητές στο Νοσοκομείο Παίδων της Φιλαδέλφειας διατήρησαν ζωντανό ένα πρόωρο αρνί μέσα σε «βιοσακούλα» με τεχνητό αμνιακό υγρό για τέσσερις εβδομάδες. Ωστόσο, αυτά τα συστήματα λειτουργούν περισσότερο σαν εξελιγμένες θερμοκοιτίδες, υποστηρίζοντας ζωή μόνο μετά από μερική κύηση, και όχι από τη γονιμοποίηση έως τον τοκετό.

Ρομπότ και γεωργία: Το GEAIR



Στο ίδιο συνέδριο παρουσιάστηκε και μια άλλη καινοτομία: το GEAIR, το πρώτο ρομπότ τεχνητής αναπαραγωγής με τεχνητή νοημοσύνη, που συνδυάζει βιοτεχνολογία και ρομποτική για την ταχύτερη και αποδοτικότερη παραγωγή υβριδικών σπόρων. Ερευνητές της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών χρησιμοποίησαν γονιδιακή επεξεργασία ώστε το ρομπότ να επιτυγχάνει επικονίαση και να δημιουργεί νέες ποικιλίες σόγιας και άλλων καλλιεργειών.

Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της Κίνας να ενισχύσει την αγροτική παραγωγή μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, θέτοντας τη χώρα στην πρωτοπορία της λεγόμενης «έξυπνης βιολογικής αναπαραγωγής».