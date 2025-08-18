Οι influencers των κοινωνικών δικτύων δεν διαμορφώνουν μόνο την κουλτούρα του διαδικτύου και το μάρκετινγκ, αλλά –όπως φαίνεται– επηρεάζουν πλέον και τη γλώσσα μας.

Το Cambridge Dictionary ανακοίνωσε ότι ενσωμάτωσε 6.000 νέες λέξεις μέσα στο 2025, με ένα μεγάλο κύμα να προέρχεται από τη σλανγκ του διαδικτύου. Μεταξύ αυτών βρίσκονται οι «delulu», «tradwife», «broligarchy» και «lewk», με τους λεξικογράφους να εκτιμούν πως δεν πρόκειται για εφήμερες μόδες αλλά για όρους με γλωσσική αντοχή.

Οι λέξεις αυτές απέκτησαν δυναμική χρήση μέσα από τα social media, τα ΜΜΕ και τον χώρο των διασημοτήτων: η Κιμ Καρντάσιαν βοήθησε στη διάδοση του «skibidi», η Χάνα Νίλεμαν από το δημοφιλές προφίλ @ballerinafarm έκανε γνωστό τον όρο «tradwife», ενώ ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι καθιέρωσε την έκφραση «delulu with no solulu».

Παράλληλα, νέες καταχωρίσεις αφορούν την τηλεργασία και την κλιματική αλλαγή, όπως το «mouse jiggler» (συσκευή ή εφαρμογή που κινεί τεχνητά το ποντίκι ώστε να μη «κοιμάται» ο υπολογιστής) ή ο όρος «forever chemical» για τις χημικές ουσίες που δεν αποσυντίθενται στο περιβάλλον.

Το Cambridge Dictionary, που εκδίδεται από τον εκδοτικό οίκο του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, βασίζει τα λήμματά του σε μια τεράστια βάση δεδομένων της πραγματικής χρήσης της αγγλικής γλώσσας.

Οι νέες προσθήκες

Delulu: από το delusional (παραληρηματικός). Ο Αυστραλός πρωθυπουργός το χρησιμοποίησε στη φράση «delulu with no solulu».



Lewk: λογοπαίγνιο με το look· σημαίνει ιδιαίτερο στιλ ή εμφάνιση, συχνά εντυπωσιακή. Έγινε γνωστό από το RuPaul’s Drag Race.



Tradwife: σύντμηση του traditional wife, γυναίκα που ακολουθεί τον παραδοσιακό ρόλο νοικοκυράς και μητέρας. Έχει προκαλέσει αντιπαραθέσεις ως τάση σε TikTok και Instagram.



Broligarchy: σύνθεση των λέξεων bro και oligarchy, που περιγράφει μικρές ομάδες ισχυρών ανδρών της τεχνολογίας με πολιτική επιρροή, όπως οι Μασκ, Μπέζος και Ζάκερμπεργκ.



Work wife / work spouse: στενές σχέσεις συναδελφικής εμπιστοσύνης στον χώρο εργασίας.



Inspo: σύντμηση του inspiration, έμπνευση, ιδιαίτερα όταν προβάλλεται στο διαδίκτυο.



Το φαινόμενο «skibidi»



Η λέξη «skibidi» έχει πολλές ερμηνείες — μπορεί να σημαίνει «καλό», «κακό», «κουλ» ή και «περίεργο», ενώ συχνά χρησιμοποιείται χωρίς καμία συγκεκριμένη σημασία, σαν ήχος. Η δημοφιλία της ξεκίνησε από το viral YouTube animation Skibidi Toilet, όπου τουαλέτες με ανθρώπινα κεφάλια βγαίνουν από τη λεκάνη. Το φαινόμενο υιοθετήθηκε από τη γενιά Alpha (παιδιά γεννημένα μεταξύ 2010 και 2024) και πέρασε σε mainstream χρήση με φράσεις όπως «What the skibidi are you doing?» και «That wasn’t very skibidi rizz of you».





Η κόρη της Κιμ Καρντάσιαν, Νορθ Γουέστ, χάρισε μάλιστα στη μητέρα της ένα κολιέ με τη λέξη, συμβάλλοντας ακόμη περισσότερο στη διάδοσή της.

«Η γλώσσα αλλάζει με το ίντερνετ»



Ο Κόλιν ΜακΊντος, υπεύθυνος λεξικογραφικών προγραμμάτων του Cambridge Dictionary, εξηγεί: «Προσθέτουμε μόνο όρους που πιστεύουμε ότι θα αντέξουν στον χρόνο. Η διαδικτυακή κουλτούρα αλλάζει την αγγλική γλώσσα και είναι συναρπαστικό να την καταγράφουμε».