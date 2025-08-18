Το ζήτημα της νομοθεσίας που είναι γνωστή ως “Chat Control” βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου στην Ευρώπη, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση πλησιάζει σε κρίσιμες αποφάσεις. Η πρόταση αφορά έναν νέο κανονισμό που θα υποχρεώνει όλες τις πλατφόρμες επικοινωνίας – από εφαρμογές μηνυμάτων όπως το WhatsApp και το Signal, μέχρι email υπηρεσίες και αποθηκευτικούς χώρους cloud – να σαρώνουν ιδιωτικά μηνύματα, φωτογραφίες και βίντεο απευθείας στη συσκευή του χρήστη, πριν ακόμη αποσταλούν. Επισήμως, στόχος είναι η καταπολέμηση και πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο, ωστόσο η πρόταση έχει προκαλέσει κύμα αντιδράσεων, καθώς πολλοί τη θεωρούν μέτρο μαζικής παρακολούθησης που απειλεί την ιδιωτικότητα και την ελευθερία των επικοινωνιών.

Σύμφωνα με το σχέδιο, η εφαρμογή του Chat Control θα συνοδευτεί και από υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας των χρηστών, με αποτέλεσμα να τίθεται ζήτημα κατάργησης της διαδικτυακής ανωνυμίας. Εξαιρέσεις προβλέπονται μόνο για λογαριασμούς συγκεκριμένων κατηγοριών, όπως στρατιωτικοί και αστυνομικοί. Από την άλλη, οι επικριτές – νομικοί, τεχνολόγοι, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υπερασπιστές της ιδιωτικότητας – τονίζουν ότι η νομοθεσία θα ανοίξει “πίσω πόρτες” στην κρυπτογράφηση, προσφέροντας σε κυβερνήσεις και μυστικές υπηρεσίες ένα πρωτοφανές εργαλείο παρακολούθησης. Οι υποστηρικτές του μέτρου αντιπαραβάλλουν το επιχείρημα της ανάγκης προστασίας των ανηλίκων και το κενό που υπάρχει με το σημερινό, εθελοντικό σύστημα αναφορών από τις ίδιες τις πλατφόρμες.

Στο πολιτικό επίπεδο, η πρόταση έχει λάβει νέα ώθηση από την 1η Ιουλίου 2025, όταν η Δανία ανέλαβε την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. Η Κοπεγχάγη πιέζει για οριστική ψηφοφορία στις 14 Οκτωβρίου, με 19 από τα 27 κράτη-μέλη να έχουν ήδη δηλώσει την υποστήριξή τους. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η Γαλλία, η Ιταλία και η Ισπανία, ενώ η στάση της Γερμανίας παραμένει καθοριστική, αφού για την έγκριση απαιτείται πλειοψηφία τόσο κρατών όσο και πληθυσμού. Στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκτιμούν ότι, εφόσον το νέο σύστημα τεθεί πλήρως σε λειτουργία, οι αναφορές σχετικών περιστατικών θα αυξηθούν κατά 354%. Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αν και συντάσσεται με τον στόχο της προστασίας των παιδιών, έχει εκφράσει ισχυρές επιφυλάξεις για τον “μαζικό και χωρίς διάκριση έλεγχο” της ιδιωτικής επικοινωνίας. Η επόμενη κρίσιμη συνεδρίαση αναμένεται τον Σεπτέμβριο, όπου θα διαφανεί αν μπορεί να βρεθεί συμβιβαστική λύση.

Οι αντιδράσεις από πολίτες και οργανώσεις σε όλη την Ευρώπη, αλλά και πέραν αυτής, παραμένουν έντονες. Νομικοί κάνουν λόγο για παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων, ενώ τεχνολογικοί ηγέτες και εταιρείες ανάπτυξης εφαρμογών προειδοποιούν για “κυβερνο-χάος” σε περίπτωση που αποδυναμωθεί η ασφάλεια των επικοινωνιών. Η συζήτηση έχει λάβει πλέον διαστάσεις που ξεπερνούν τα στενά όρια της προστασίας των ανηλίκων και αγγίζει το μέλλον της ιδιωτικότητας στην ψηφιακή εποχή.

Καθώς πλησιάζει η ώρα της οριστικής ψηφοφορίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα σε δύο θεμελιώδεις αξίες: την ανάγκη προστασίας των παιδιών και τη διαφύλαξη των ελευθεριών των πολιτών. Η έκβαση της μάχης για το Chat Control θα αποτελέσει καθοριστικό προηγούμενο για το πώς η Ευρώπη αντιλαμβάνεται τα όρια ανάμεσα στην ασφάλεια και την ιδιωτικότητα στον 21ο αιώνα.