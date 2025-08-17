Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα, πρίν από την αυριανή συνάντησή του στην Ουάσινγκτον με τον Ντόναλντ Τραμπ, ότι η «απόφαση» των Ηνωμένων Πολιτειών να παράσχουν στην Ουκρανία «εγγυήσεις ασφαλείας» για να σταματήσει ο πόλεμος με τη Ρωσία είναι «ιστορική».

«Εγγυήσεις ασφαλείας, ως αποτέλεσμα της κοινής δουλειάς μας, πρέπει πραγματικά να είναι πολύ πρακτικές, να παρέχουν προστασία στο έδαφος, στους αιθέρες και στη θάλασσα, και πρέπει να αναπτυχθούν με τη συμμετοχή της Ευρώπης», έγραψε ο Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την τηλεδιάσκεψη με το «συμασπισμό των προθύμων» συμμάχων του Κιέβου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ