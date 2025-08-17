Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Κυπριακή κοινότητα της Βρετανίας η αμυντική συμφωνία Ηνωμένου Βασιλείου - Τουρκίας που ανακοινώθηκε τον περασμένο μήνα και προβλέπει μεταξύ άλλων τη πώληση 40 μαχητικών Eurofighter Typhoon αλλά και την γενικότερη ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας των δύο χωρών.

Σε επιστολή προς τον Υπουργό 'Αμυνας, το Διοικητικό Συμβούλιο Βρετανοκυπρίων εκφράζει τις «σοβαρές ανησυχίες» του για τις πολιτικές, ηθικές αλλά και στρατιωτικές συνέπειες της συμφωνίας, κάνοντας αναφορά στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική της Τουρκίας.

Το Συμβούλιο ζητεί να διευκρινιστεί εάν η βρετανική κυβέρνηση έχει λάβει γραπτές, δεσμευτικές διαβεβαιώσεις από την 'Αγκυρα ότι τα μαχητικά αεροσκάφη δεν θα χρησιμοποιηθούν εναντίον συμμάχων του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως η Ελλάδα και η Κύπρος.

Επιπλέον, εκφράζονται ανησυχίες για πιθανή μεταφορά τεχνολογίας που θα μπορούσε να ενισχύσει τα τουρκικά προγράμματα ανάπτυξης μαχητικών νέας γενιάς. Όπως τονίζεται ένα τέτοιο γεγονός είναι πολύ πιθανό να επηρεάσει αρνητικά την ισορροπία των δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην Κύπρο, με το Συμβούλιο να υπενθυμίζει ότι το 37% της βρίσκεται υπό τουρκική κατοχή από το 1974. Υπενθυμίζεται ότι η τουρκική εισβολή βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στην αεροπορική ισχύ, στοιχείο που καθιστά, όπως χαρακτηριστικά τονίζεται, «εξαιρετικά ανησυχητική» την ενίσχυση της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας χωρίς εγγυήσεις.

Με αυτό ως δεδομένο το Συμβούλιο καλεί την Βρετανική κυβέρνηση να εξετάσει τους κινδύνους που προκύπτουν, να αποσαφηνίσει τους όρους της συμφωνία και να γνωστοποιήσει πώς θα διασφαλιστεί ότι η αμυντική συνεργασία με την 'Αγκυρα δεν θα υπονομεύσει την ασφάλεια της Κύπρου, της Ελλάδας και άλλων συμμάχων.

Το Συμβούλιο Βρετανοκυπρίων είναι οργάνωση που προωθεί τα κυπριακά συμφέροντα στα κέντρα λήψης αποφάσεων του Λονδίνου και την εμβάθυνση των διμερών σχέσεων. Κατά καιρούς έχει απευθύνει παρόμοιες επιστολές τόσο σε υψηλόβαθμους αξιωματούχους της βρετανικής κυβέρνησης όπως ο Βρετανός πρωθυπουργός Σερ Κιρ Στάρμερ, ο Υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι όσο και σε άλλους διεθνείς παράγοντες που εμπλέκονται με την λύση του Κυπριακού όπως ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Την επιστολή υπογράφουν οι: Δώρος Παρτασίδης, Αντώνης Σαββίδης, Σπύρος Νεοφύτου, Μαρί Νικολάου, Ηλίας Δινένης, Σπύρος Παπαχαραλάμπους, Γιάννης Στεργίδης, Στέλλα Προτοπάπας, Λούης Λοΐζου, Γιώργος Χατζηπαύλης, Αντώνης Δημητρίου, Ελίσα Ξενοφώντος, Παντελής Δημοσθένους, Δρ Σεραφείμ Κυριακίδης, Νίκος Σαββίδης, Ανδρέας Ταμπουρίδης και Δρ Σάββας Χατζηφιλίππου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ