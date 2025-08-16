Σε μια ιστορική στιγμή διπλωματίας, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν εμφανίστηκαν μαζί στη σκηνή για περίπου 10 λεπτά, μετά από ιδιωτικές συνομιλίες που διήρκεσαν ώρες στην Αλάσκα.

Οι δύο ηγέτες εξέφρασαν αισιοδοξία για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά η συνάντηση ολοκληρώθηκε χωρίς συγκεκριμένη συμφωνία, αφήνοντας ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα.

Μιλώντας πρώτος, ο Πούτιν, δήλωσε ότι ενδιαφέρεται ειλικρινά να τερματιστεί η σύγκρουση, την οποία χαρακτήρισε ως «τραγωδία». Ωστόσο, τόνισε ότι η Ρωσία πρέπει να εξαλείψει τις «πρωταρχικές αιτίες» του πολέμου, προειδοποιώντας ότι η Ουκρανία και η Ευρώπη δεν πρέπει να «σαμποτάρουν» τις συνομιλίες.

«Αυτή η συνάντηση αποτελεί αφετηρία για την επίλυση της σύγκρουσης», πρόσθεσε ο Ρώσος πρόεδρος, περιγράφοντας τη σχέση του με τον Τραμπ ως «επαγγελματική».

Ο Πούτιν συμφώνησε επίσης με την επανειλημμένη δήλωση του Τραμπ ότι ο πόλεμος δεν θα είχε ξεκινήσει αν ο Αμερικανός ηγέτης παρέμενε στην εξουσία μετά τις εκλογές του 2020.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ παραδέχτηκε ότι υπάρχουν ακόμη σημεία διαφωνίας, τονίζοντας: «Δεν υπάρχει συμφωνία μέχρι να υπάρξει συμφωνία».

«Δεν φτάσαμε εκεί», είπε, παρόλο που «πολλά σημεία συμφωνήθηκαν». Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι «μερικά» ζητήματα παραμένουν ανοιχτά, με «ένα να είναι το πιο σημαντικό», χωρίς ωστόσο να το διευκρινίσει.

Ο Τραμπ αποκάλυψε επίσης ότι σκοπεύει να επικοινωνήσει σύντομα με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες, υπογραμμίζοντας ότι η τελική απόφαση «εξαρτάται από αυτούς».

Κλείνοντας την κοινή εμφάνιση, ο Τραμπ είπε ότι «πιθανότατα» θα ξαναδεί τον Πούτιν σύντομα, με τον Ρώσο ηγέτη να απαντά χαμογελώντας: «Την επόμενη φορά στη Μόσχα».

Η συνάντηση έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος μετράει πλέον πάνω από τρία χρόνια και έχει προκαλέσει χιλιάδες θύματα και οικονομική καταστροφή.

Διπλωματικοί κύκλοι στις ΗΠΑ και την Ευρώπη παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, με ορισμένους να εκφράζουν ανησυχία για πιθανές παραχωρήσεις προς τη Ρωσία.

Εν τω μεταξύ, η Ουκρανία έχει δηλώσει ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να σέβεται την εδαφική της ακεραιότητα.Παραμένει άγνωστο πότε θα πραγματοποιηθεί η επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων, αλλά η κοινή εμφάνιση Τραμπ-Πούτιν στέλνει ένα μήνυμα ελπίδας – έστω και επιφυλακτικής – για το μέλλον της περιοχής.













