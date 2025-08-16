Αμέσως μετά τη χειραψία τους, ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ντόναλντ Τραμπ στάθηκαν στο κόκκινο χαλί για την καθιερωμένη φωτογραφία, ενώ οι ερωτήσεις των δημοσιογράφων έπεφταν βροχή.
Σε ερώτηση αν θα «σταματήσει να σκοτώνει αμάχους», ο Ρώσος πρόεδρος έκανε μια χαρακτηριστική χειρονομία, υποδηλώνοντας ότι δεν άκουσε, χωρίς να απαντήσει.
Reporter: President Putin, will you stop killing civilians?— Clash Report (@clashreport) August 15, 2025
Putin: (He could not hear) pic.twitter.com/iavRPo4OyK
Πηγή: ΣΚΑΙ