Για υψηλό διακύβευμα έκανε λόγο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενόψει της σημερινής κρίσιμης συνόδου κορυφής με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν για το μέλλον της Ουκρανίας, σύμφωνα με ανάρτησή του στο Truth Social.

Στο μεταξύ, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε την αμερικανική αποστολή που θα συνοδεύσει τον Τραμπ

Ειδικότερα, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ θα συνοδεύσουν τον Τραμπ στην Αλάσκα. Ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ, η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ και οι Στιβ Γουίτκοφ και Μόνικα Κρόουλι θα παρευρεθούν επίσης στη σύνοδο κορυφής.

Η ρωσική αποστολή που συνοδεύει τον Πούτιν

Υπενθυμίζεται ότι η πενταμελής ρωσική αποστολή που συνοδεύει τον Πούτιν περιλαμβάνει:

- Τον βοηθό του προέδρου, Γιούρι Ουσάκοφ

- Τον υπουργό Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ

- Τον υπουργό Άμυνας, Αντρέι Μπελούσοφ

- Τον υπουργό Οικονομικών, Αντόν Σιλουάνοφ

- Τον επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων, Κιρίλ Ντμιτρίεφ

