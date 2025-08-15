Εξαιρετικά χαμηλές προσδοκίες από την σημερινή συνάντηση της Αλάσκας διατυπώνουν οι Γερμανοί, σύμφωνα με τελευταία δημοσκόπηση, ενώ τάσσονται υπέρ της συμμετοχής της Ουκρανίας στις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη εκεχειρίας.

Σύμφωνα με το «Πολιτικό Βαρόμετρο» που διενεργείται για λογαριασμό του δεύτερου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ZDF, το 84% των ερωτηθέντων αμφιβάλλει για την προοπτική επιτυχίας της συνάντησης μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και μόνο το 13% πιστεύει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είναι σε θέση να καταφέρει μια κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία με την διαμεσολάβησή του. Το 3% δεν εκφέρει γνώμη.

Στο ερώτημα εάν για μία βιώσιμη εκεχειρία είναι σημαντική η απευθείας συμμετοχή και της Ουκρανίας στις συνομιλίες, το 90% απαντά «πολύ σημαντική» και «σημαντική» και μόνο το 8% πιστεύει ότι θα ήταν «όχι και τόσο σημαντική» ή «καθόλου σημαντική».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ