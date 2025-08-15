Η περίεργη προσωπική σχέση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν έχει πάρει πολλές παράξενες τροπές από την τελευταία φορά που βρέθηκαν μόνοι τους σε ένα δωμάτιο χωρίς μάρτυρες, όπως σημειώνει το πρακτορείο Bloomberg.

Η πρώτη τους συνάντηση κορυφής μετά από επτά χρόνια ξεκινά με την εκπληκτική και συμβολικά σημαντική επιλογή της Αλάσκας ως τόπου διεξαγωγής των συνομιλιών μεταξύ των προέδρων των ΗΠΑ και της Ρωσίας. Καθώς συναντιούνται για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, η πρόταση του Κρεμλίνου να πραγματοποιηθεί η συνάντηση σε μια πολιτεία των ΗΠΑ που κάποτε ανήκε στη Ρωσία υποδηλώνει την πονηρή στρατηγική του Πούτιν να απευθυνθεί απευθείας στις κτηματομεσιτικές τάσεις του Τραμπ και να σφραγίσει μια μεγάλη συμφωνία αποκλείοντας τους άλλους.

Ο Πούτιν έχει γίνει πρόσωπο θαυμασμού για τον Τραμπ. Οι δύο φαίνεται να έχουν μια άνετη σχέση (ο Πούτιν συχνά αναφέρεται στον Αμερικανό ομόλογό του απλά ως «Ντόναλντ»).

Κατά την πρώτη θητεία του, ο Τραμπ δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για τον ισχυρό ηγέτη και του έχει μιλήσει τουλάχιστον έξι φορές από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο. «Ο Πούτιν πέρασε πολλά μαζί μου», είπε στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη διάρκεια της περιβόητης σύγκρουσής τους στο Οβάλ Γραφείο.

Από την πλευρά του, ο Πούτιν είναι γνωστός για το ότι μεταβαίνει από την πονηράδα στην απειλή σε μια στιγμή. Αφού οι «μικροί πράσινοι άνδρες» του προσάρτησαν την Κριμαία το 2014, η απάντησή του σε έναν συνταξιούχο που του ζήτησε να πάρει πίσω την Αλάσκα ήταν χαρακτηριστική του στυλ του: «Γιατί να χρειάζεστε την Αλάσκα;» είπε. «Και εκεί κάνει κρύο. Ας μην αναστατωνόμαστε για αυτό».

Ο κόσμος έχει αλλάξει δραματικά από την καταστροφική σύνοδο κορυφής του 2018 στο Ελσίνκι, όταν ο Τραμπ τάχθηκε στο πλευρό του Πούτιν εναντίον των δικών του αξιωματούχων σχετικά με την παρέμβαση της Ρωσίας στις προεδρικές εκλογές του 2016. Ο Τραμπ, που βρίσκεται στη δεύτερη θητεία του, έχει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και έχει αρχίσει να εκνευρίζεται από τις τακτικές καθυστέρησης του Πούτιν. Ο Ρώσος πρόεδρος βρίσκεται στην εξουσία για περισσότερο από ένα τέταρτο του αιώνα, αλλά η παρατεταμένη σύγκρουση στην Ουκρανία έχει κλονίσει την αίσθηση του ανίκητου που τον περιβάλλει.

Κρίνοντας από τις αξέχαστες στιγμές από τις προηγούμενες συναντήσεις τους, η σύνοδος κορυφής της Παρασκευής υπόσχεται ένα συναρπαστικό πολιτικό δράμα, ανεξάρτητα από την έκβαση των συνομιλιών. Ακολουθούν μερικά από τα σημαντικότερα σημεία της σχέσης των δύο προέδρων:

Αμβούργο, Γερμανία: G20, Ιούλιος 2017

Το μεγαλύτερο ζήτημα στην πρώτη σημαντική συνάντηση του Τραμπ και του Πούτιν ήταν ο ρόλος που έπαιξε η Ρωσία στην παρέμβαση στις εκλογές του 2016, στις οποίες οι δημοσκοπήσεις έδειχναν ότι η Χίλαρι Κλίντον ήταν το φαβορί για τη νίκη. Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών είδαν στοιχεία για μια ρωσική εκστρατεία παραπληροφόρησης με στόχο την ενίσχυση του Τραμπ, ο οποίος ήταν ενοχλημένος από το γεγονός ότι αμφισβητούνταν η νομιμότητα της νίκης του. Αξιωματούχοι της Μόσχας δήλωσαν ότι ο Τραμπ αποδέχτηκε την άρνηση του Πούτιν για ρωσική εμπλοκή.

Οι εισβολές της Ρωσίας στην Ουκρανία, οι οποίες τότε περιορίζονταν στην Κριμαία και στο ανατολικό τμήμα της χώρας, ήταν ένα δευτερεύον θέμα σε μια διμερή συνάντηση που διήρκεσε περισσότερο από δύο ώρες.

Τα πράγματα πήραν μια ασυνήθιστη τροπή στο δείπνο για τους ηγέτες και τους συζύγους τους στην αίθουσα συναυλιών Elbphilharmonie, στις όχθες του ποταμού Έλβα. Στο τέλος του γεύματος, ο Τραμπ πλησίασε τον Πούτιν και οι δύο μίλησαν ανεπίσημα για μια ώρα. Χωρίς σημειώσεις. Χωρίς βοηθούς.

Η μόνη καταγραφή αυτής της συνομιλίας προήλθε από τον Ρώσο διερμηνέα του Κρεμλίνου. Ο Τραμπ επέκρινε αργότερα τις αναφορές που χαρακτήριζαν αυτή τη δεύτερη συνάντηση ως μυστική, αν και αποκαλύφθηκε μόνο αφού άλλοι συμμετέχοντες στο δείπνο διηγήθηκαν όσα είχαν παρατηρήσει.

Ντα Νανγκ, Βιετνάμ: APEC, Νοέμβριος 2017

Ο κύριος λόγος για τον οποίο ο Πούτιν ταξίδεψε στο Βιετνάμ — αντί να στείλει έναν χαμηλότερου βαθμού αξιωματούχο — ήταν για να συναντηθεί με τον Τραμπ. Το Κρεμλίνο έμαθε μόνο κατά την άφιξή του ότι ο Τραμπ είχε αποφασίσει να ακυρώσει τη συνάντηση. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ συμφώνησε αργότερα να πραγματοποιηθεί μια γρήγορη συνάντηση. Ο Πούτιν εξοργίστηκε από την προσβολή.

Απέδωσε την αποτυχία μιας πιο ουσιαστικής συζήτησης σε ένα πρόβλημα συντονισμού του προγράμματος και έστειλε μια προειδοποίηση. «Το ζήτημα είχε να κάνει με το πρόγραμμα του κ. Τραμπ, το δικό μου πρόγραμμα και ορισμένες τυπικές διατυπώσεις που, δυστυχώς, οι ομάδες μας δεν κατάφεραν να συντονίσουν», δήλωσε ο Πούτιν. «Θα τιμωρηθούν για αυτό».

Στη Μόσχα, ορισμένοι κατηγόρησαν την ομάδα του Τραμπ ότι προσπαθούσε να αντισταθμίσει τις πολιτικές επιπτώσεις του αμφιλεγόμενου δείπνου στο Αμβούργο. Άλλοι αναγνώρισαν ότι ο Τραμπ βρισκόταν υπό πίεση να μην εμφανιστεί υπερβολικά διαλλακτικός απέναντι στον Πούτιν, καθώς οι Αμερικανοί βουλευτές και οι υπηρεσίες πληροφοριών συνέχιζαν να ερευνούν την εμπλοκή της Ρωσίας στις εκλογές του 2016.

Ελσίνκι, Φινλανδία: Σύνοδος κορυφής, Ιούλιος 2018

Μετά από συνομιλία με τον Πούτιν που διήρκεσε περίπου δύο ώρες, ο Τραμπ σοκάρισε ακόμη και τα μέλη του δικού του κόμματος, δηλώνοντας ότι πιστεύει τον Πούτιν και όχι τις δικές του μυστικές υπηρεσίες όσον αφορά τις αναφορές για ρωσική εμπλοκή στις αμερικανικές εκλογές.

Επέστρεψε στην πατρίδα του, όπου δέχτηκε σχεδόν καθολική κατακραυγή. Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τζον Μακέιν δήλωσε ότι «κανένας προηγούμενος πρόεδρος δεν έχει ποτέ ταπεινωθεί τόσο πολύ μπροστά σε έναν τύραννο». Υπήρξε πίεση και από τα δύο κόμματα για την επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Η Μόσχα, από την άλλη πλευρά, χαιρέτισε το αποτέλεσμα των συνομιλιών. Ο Πούτιν δήλωσε ότι οι δύο ηγέτες «ξεκίνησαν το μονοπάτι προς θετικές αλλαγές». Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Πούτιν πρότεινε κρυφά στον Τραμπ να διεξαχθεί δημοψήφισμα στις περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας που ελέγχονται από Ρώσους αυτονομιστές. Ο Τραμπ αργότερα απέρριψε δημόσια τον ισχυρισμό αυτόν, αν και ο Πούτιν προχώρησε ούτως ή άλλως στο παράνομο δημοψήφισμα μετά την εισβολή του στην Ουκρανία το 2022, όταν ο Τραμπ δεν βρισκόταν πλέον στην εξουσία.

Στο Ελσίνκι, ο Τραμπ προσκάλεσε επίσης τον Πούτιν στην Ουάσινγκτον αργότερα εκείνο το φθινόπωρο. Ωστόσο, η συνάντηση αυτή δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.

Παρίσι, Γαλλία: Τελετή για τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, Νοέμβριος 2018

Υπήρχαν έντονες εικασίες σχετικά με το αν ο Τραμπ και ο Πούτιν θα είχαν μια ουσιαστική συνάντηση στο περιθώριο μιας διεθνούς εκδήλωσης για την επέτειο της ανακωχής του 1918 που έθεσε τέλος στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Τζον Μπόλτον, τότε σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, δήλωσε ότι οι δύο ηγέτες είχαν πράγματι προγραμματίσει να συναντηθούν. Το Κρεμλίνο υποβάθμισε δημοσίως την πιθανότητα συνομιλιών με τον Τραμπ, παρόλο που ο Πούτιν είχε συναντηθεί με τον Μπόλτον αρκετές εβδομάδες νωρίτερα.

Ήταν ένα βροχερό Σαββατοκύριακο. Ο Τραμπ και ο Πούτιν πήραν τις δικές τους αυτοκινητοπομπές, παρακάμπτοντας τη βόλτα προς την Αψίδα του Θριάμβου με άλλους ηγέτες του κόσμου. Όταν ο Πούτιν έφτασε για την ομαδική φωτογραφία, πρώτα έσφιξε το χέρι του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, μετά της Γερμανίδας Καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ και στη συνέχεια έσφιξε το χέρι του Τραμπ, με ένα σύντομο σήκωμα του αντίχειρα.

Η άρνηση του Τραμπ να συναντηθεί ξεχωριστά με τον Πούτιν θεωρήθηκε στη Ρωσία ως μια μικρή, αλλά συγχωρητέα προσβολή.

Μπουένος Άιρες, Αργεντινή: G20, Νοέμβριος 2018

Χωρίς ταξίδι στην Ουάσινγκτον και χωρίς διμερή συνάντηση στο Παρίσι, ο Πούτιν ήταν σίγουρος ότι θα συναντούσε τον Τραμπ στο Μπουένος Άιρες. Ο Τραμπ επιβεβαίωσε το σχέδιο, αλλά στη συνέχεια ακύρωσε τη συνάντηση μέσω μιας ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το αεροπλάνο, επικαλούμενος την κατάληψη ουκρανικών πλοίων και ναυτικών από τη Ρωσία κοντά στην Κριμαία.

Οι Ρώσοι αξιωματούχοι έμειναν έκπληκτοι από την προσβολή του Τραμπ – η δεύτερη ακύρωση συνάντησης με τον Πούτιν σε λιγότερο από ένα μήνα – με έναν από αυτούς να την περιγράφει ως «πολύ κακή». Δημοσίως, ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Πούτιν, Γιούρι Ουσακόφ, επέμεινε ότι «δεν υπήρξε προσβολή», ακόμη και μετά την προηγούμενη αναφορά του Κρεμλίνου για τη συνάντηση στην Αργεντινή.

Οσάκα, Ιαπωνία: G20, Ιούνιος 2019

Ο Πούτιν χρειάστηκε να περιμένει μέχρι τη σύνοδο κορυφής της G20 του επόμενου έτους στην Ιαπωνία για την επόμενη συνάντησή του με τον Τραμπ, σε μια μέρα που ο Αμερικανός πρέοδρος συναντήθηκε επίσης με τέσσερις άλλους αρχηγούς κρατών. Μιλώντας στους δημοσιογράφους πριν από τη συνάντηση, ο Πούτιν σημείωσε ότι δεν είχαν συναντηθεί από το Ελσίνκι. Ο Τραμπ εξήρε τις προηγούμενες συναντήσεις και είπε ότι «είχαμε μια πολύ, πολύ καλή σχέση».

Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε μόλις δύο μήνες μετά τη δημοσίευση της 448σελιδης έκθεσης του ειδικού εισαγγελέα των ΗΠΑ Ρόμπερτ Μιούλερ σχετικά με την παρέμβαση της Ρωσίας στις αμερικανικές εκλογές. Ο Μιούλερ κατηγόρησε δεκάδες Ρώσους για δραστηριότητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και για παραβίαση των υπολογιστών των Δημοκρατικών. Ο Μιούλερ δήλωσε ότι δεν μπορούσε να κατηγορήσει έναν εν ενεργεία πρόεδρο για έγκλημα, σύμφωνα με την πολιτική του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Όταν ρωτήθηκε στην Οσάκα αν θα έλεγε στον Πούτιν να μην αναμιχθεί στις αμερικανικές εκλογές του 2020, ο Τραμπ απάντησε: «Ναι, φυσικά θα το κάνω». Χαμογέλασε, έδειξε τον Ρώσο ηγέτη και του έδωσε μια ελαφριά προειδοποίηση: «Μην αναμιχθείς στις εκλογές». Ο Πούτιν έπαιξε το παιχνίδι. Αστειεύτηκαν επίσης για τις ψευδείς ειδήσεις, με τον Πούτιν να λέει χαμογελαστά στον Τραμπ στα αγγλικά: «Ναι, τις έχουμε και εμείς».

Ο Πούτιν προσκάλεσε τον Τραμπ στη Μόσχα για να γιορτάσουν την 75η επέτειο της νίκης των Συμμάχων στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο το 2020. Η συνάντηση αυτή δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.

Το 2020, ο κόσμος βρισκόταν σε καραντίνα λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Ο Τραμπ έχασε τις εκλογές και ο Πούτιν απομονώθηκε και απέκτησε με μια πολύ πιο εχθρική στάση απέναντι στη Δύση.

