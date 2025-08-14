Εικόνες από κουνέλια με μαύρες, στριφτές, κερατοειδείς προεξοχές γύρω από το πρόσωπο έχουν κατακλύσει τα social media στις ΗΠΑ, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις και… θεωρίες τρόμου. Χρήστες στο Instagram και το YouTube μίλησαν για «κουνέλια-ζόμπι» και «κουνέλια-δαίμονες», ενώ κάποιοι ήλπιζαν να είναι απλώς προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, οι φωτογραφίες είναι αληθινές. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πάρκων και Άγριας Ζωής του Κολοράντο, τα ζώα πάσχουν από τον ιό Shope Papilloma, μια νόσο που προκαλεί την ανάπτυξη θηλωμάτων – δηλαδή δερματικών όγκων – σε σχήμα κέρατος. Ο ιός μεταδίδεται κυρίως μέσω ψύλλων και τσιμπουριών, πιο δραστήριων το καλοκαίρι, αλλά και με άμεση επαφή μεταξύ κουνελιών. Δεν προσβάλλει ανθρώπους ή κατοικίδια, αν και για τα οικόσιτα κουνέλια μπορεί να είναι επικίνδυνος και απαιτεί κτηνιατρική φροντίδα.





Οι προεξοχές συνήθως δεν βλάπτουν τα ζώα, εκτός αν αναπτυχθούν κοντά στα μάτια ή στο στόμα, δυσκολεύοντας την όραση ή τη σίτιση. Όταν το ανοσοποιητικό τους υπερισχύσει, τα «κέρατα» εξαφανίζονται.

Η πάθηση δεν είναι καινούργια. Μάλιστα, πιστεύεται ότι ενέπνευσε τον αμερικανικό μύθο του «τζάκαλοουπ», ενός λαγού με κέρατα αντιλόπης. Επιστημονικά, ο ιός καταγράφηκε για πρώτη φορά το 1931 από τον ερευνητή Ρίτσαρντ Σόουπ και συνέβαλε στην κατανόηση της σχέσης μεταξύ ιών και καρκίνου, όπως του HPV με τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.

Οι αρχές προειδοποιούν τους πολίτες να μην αγγίζουν τα μολυσμένα άγρια κουνέλια και να περιοριστούν στην παρατήρηση – όσο… ανατριχιαστική κι αν είναι.



